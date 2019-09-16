"Через год сказала: "Дорога к загсу коротенькая. Даю на размышления день"

— В 25 лет вместе с подружкой пошла к киевской гадалке Просковье. Ей было за 80. Она разложила карты и сказала мне: "Ты разведешься с мужем. Второй будет известный, актер или генерал. Будет носить усы. Вас будут знать. У вас будет дочь, любимый ребенок. Будешь иметь недвижимость и машины", — говорит жена певца Павла ЗИБРОВА, 62 года, Марина Владимировна. 25 августа с мужем отметили серебряную свадьбу. Празднование устроили на 60-летний юбилей женщины в ресторане в Конча-Заспе возле Киева.

Пригласили 60 гостей. Павел Зибров был в светлом костюме с бутоньеркой жениха. Марина Владимировна надела пышное свадебное платье, имела букет невесты. Мероприятие вела дочь супругов 22-летняя Диана. Марину к мужу выводил ее сын от первого брака Александр, 38 лет. Диана учится в магистратуре Киевского института международных отношений. Александр тоже окончил этот вуз. Работает в аграрном бизнесе.

- Церемонию придумали мы с Дианой, - рассказывает Марина Зиброва. — Была арка, много цветов. Павел занимался музыкой и светом. В приглашениях я писала, что из подарков приветствуются цветы в горшках — чтобы мы могли их посадить возле дома.

Марина и Павел Зибровы познакомились летом 1993 года.

— Я работала в Союзе промышленников и предпринимателей советником по международным отношениям. Мы подписывали соглашение о сотрудничестве с каким-то журналом. Павел давал концерт. Во время фуршета вице-президенту союза Людмиле Яковлевой рассказал, что его жена лет пять тому назад ушла к другому. Говорил: "Мне нужна жена, которая знает два иностранных языка, чтобы варила борщи и гладила мои рубашки". Я тогда тоже была разведена. Стояла спиной и все слышала. Людмила Николаевна показала на меня: "У нас есть Марина Владимировна. Молодая и красивая. Знает два иностранных языка". Я развернулась и ответила: "Женщина, которая знает два иностранных языка, молодая и красивая, не будет варить вам борщи и не будет утюжить рубашки". Павел мне не понравился. Решила познакомить его с подругой и коллегой Ириной. Пригласила обоих к себе домой. Вышла на кухню. Когда вернулась, Иры уже не было. Павлу нравилась я.

Через несколько месяцев Павел Николаевич переехал к Марине Владимировне. Тогда она с сыном Александром жила в двухкомнатной квартире в центре города.

— Отец Саши — известный баскетболист. Сын хотел, чтобы рядом со мной был не кто-нибудь. Павла он принял хорошо, — продолжает. — Мы с ним жили в гражданском браке. Мне это не нравилось. Через год сказала: "Павел, мне это надоело. Через дорогу от нас загс. Дорога к нему коротенькая. А есть еще одна — "к чертовой бабушке". Даю на размышления день. Если выберешь второй вариант, чтобы к моему приходу твоих вещей уже не было". Когда вернулась с работы, вещи Павла и его синтезатор стояли на месте. Он сказал: "Расписываемся 25 августа. Уже договорился. Утром — в загс, а потом пойдем праздновать твое 35-летие". Утром было жарко. Павел хотел идти в шортах. Я настояла, чтобы одел белые брюки и рубашку. Сама была в белом платье до колена. Купили тоненькие кольца. Нас в своем кабинете расписала директор загса. Выпили по бокалу шампанского и тут по радио диктор объявляет: "А сейчас Павел Зибров для своей жены споет песню "Я хочу так тебя любить". Это было очень приятно. Вечером поехали в ресторан. Там признались друзьям, что мы теперь муж и жена.

19 сентября 1994 года Зибровы обвенчались в церкви Божьей Матери в Виннице во время гастролей.

- После бракосочетания я сказала Павлу: "Если хочешь общих детей, то только после венчания. По-другому не будет". Венчал школьный друг Павла. Свидетелями были директор загса и юморист Анатолий Демчук. Народный артист Анатолий Паламаренко снимал все на видео.

Через три года у супругов родилась дочь Диана.

— Мы очень ждали этого ребенка. Павел хотел девочку, чтобы была похожа на него. Я говорила: "Но надо, чтобы носик был мой". Роды были тяжелые. Когда я пришла в себя, Павел показал нашу доченьку. Была его копией. Сказала: "Зибров, сволочь, и нос твой". Муж хотел назвать дочку Мариной, но я была против. Всегда мечтала об Алисе. Павлу же хотелось какое-то украинское имя. Предложила: "А давай назовем Дианой. Как Диана Петриненко". И он согласился. В этом была какая-то мистика, потому что с самого начала отношений над нашими головами висела картина с богиней Дианой. Павел купил ее у одного художника, который уезжал в Америку.

Марина Зиброва более 20 лет работает с мужем в шоу-бизнесе.

— С тех пор у нас есть домохозяйка Валя. Она стала членом семьи, — говорит Марина Владимировна. — Когда есть время, варю Павлу борщи и глажу рубашки. Ежедневно даю мужу чистую рубашку, брюки или костюм, чищу обувь. Когда покупает одежду и говорят посмотреть в зеркало, отвечает: "Зачем? Вот — мое зеркало". У нас дома нет такого, что жена должна готовить завтрак. Каждый просыпается в разное время и сам может это сделать. Муж вкусно готовит и ему это нравится. Может приготовить курицу, утку, плов, кролика.

Никогда с ним не ссоримся, разве что иногда по творческим вопросам. Хочу посоветовать женщинам, никогда не заглядывать в телефон мужа. Можно там что-то прочитать от какого-то неадекватного человека. Я этого никогда не делаю и Павел тоже.