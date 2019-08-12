"Болезнь он игнорировал"

7 августа умер киевский юрист и профессор 70-летний Василий Кисиль. Он был одним из ведущих украинских экспертов в области международного частного права. Причиной смерти называют тяжелую болезнь.

"Это классик жизни, динозавр порядочности, чистоты, стойкости, умения идти на компромиссы, где всем хорошо, тепло, уютно и спокойно. Его жизнь - это стопроцентная победа. Нет, болезнь его не одолела, я это знаю. Он ее игнорировал. Она крутилась вокруг него - и безрезультатно. Сильный человек, сельский интеллигент. Имел украинский, глубоко народный дух, был изящным интеллектуалом", - написал знакомый Владислав Жаботинский в "Фейсбуке".

В 1976-м Кисиль окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "международное право". Работал здесь преподавателем. Был старшим партнером юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры". Ею руководил более 15 лет.

Василь Кисиль принадлежал к Киевской городской коллегии адвокатов. Был членом общественного совета при Минюсте, Нацкомиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права при президенте Украины, Научно-консультационных советов при Верховном суде, Высшем хозяйственном и третейском суде в Гааге. Несколько раз Василий Иванович возглавлял списки лучших юристов Украины.