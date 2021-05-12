Билл Гейтс разводится после 27 лет брака

$ 1,8 млрд - 53 млрд грн - стоят ценные бумаги, американский бизнесмен 65-летний Билл Гейтс передал жене 56-летней Мелинде 4 мая. В этот день супруги объявили о разводе. Вместе прожили 27 лет. Воспитали сына и двух дочерей.

"После долгих раздумий мы приняли решение расторгнуть наш брак, - говорится в совместном заявлении Гейтс. - Мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы и в дальнейшем продолжим совместную работу. Но как пара больше расти не можем".

Супруги познакомились в 1987 году. Мелинда устроилась работать в компанию "Майкрософт", которую возглавлял Гейтс. Через несколько недель он пригласил женщину на свидание. Их служебный роман продолжался семь лет. Свадьбу сыграли 1 января 1994-го на гавайском острове Ланаи. Пригласили 200 гостей. Чтобы избежать посторонних, Гейтс забронировал номера во всех гостиницах острова и выкупил билеты на все авиарейсы. Свадьба ему обошлось в $ 1 млн. Медовый месяц провели на Аляске - такой подарок молодоженам сделали друзья. После бракосочетания Мелинда оставила работу в "Майкрософт". В 2000 году с мужем открыла Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Его деятельность направлена ​​на борьбу с инфекционными болезнями в странах третьего мира.

- После свадьбы с Биллом договорились, что в семье мы равны. Он тоже мыл посуду и отвозил детей в школу, - рассказывает Мелинда. - Иногда очень злилась на него. Раздражало, когда во время чтения он не замечал, что происходит вокруг. Он - страшный трудоголик. Если начинает над чем-то работать, оторвать невозможно.

Состояние Билла Гейтса оценивается в $ 124 млрд. С семьей жил на берегу озера Вашингтон в доме площадью 6100 "квадратов". В нем шесть спален, огромный спортзал, 18-метровый бассейн и просторная столовая. Также супруги имеют недвижимость в пяти штатах США, частный самолет, коллекцию картин и автомобильный парк. Брачный контракт Билл и Мелинда не подписывали. Говорят, перед объявлением о разводе заключили договор о раздельном проживании, в котором поделили совместно нажитое имущество. Детали не разглашают.