"Бил по голове. Лежала и кричала, а когда уже не могла — терпела"

— Сергей сказал: "Думаю, дети должны быть со мной". Это звучало, как требование. Разговор длился около 2 минут. Он ушел. На следующий день забрал с тренировки Марка и Платона, и больше детей я не видела. Когда спросила мужа, где они, ответил: "Мы поехали в Харьков". Он тогда там жил, — рассказывала в марте бывшая гражданская жена рэпера 44-летнего Сергея ПАРХОМЕНКО танцовщица 34-летняя Полина ОЛОЛО. Они развелись в 2015-м. В этом году певец забрал сыновей 11-летнего Марка и Платона, 10 лет.

- Серега сменил им номера. Я не могла дозвониться, — рассказывает Полина Ололо. — Подавали адвокатский запрос, чтобы узнать, где мои дети. Выяснили, что в феврале они выехали в Крым. Там живут родители Сереги. Добивалась встречи с ними, но тщетно. В конце мая нам удалось увидеться. Поведение детей изменилось. Раньше они меня обнимали, бежали навстречу, а теперь боялись близко подойти. Видно, что запуганы. Подала иск в суд. Хочу, чтобы Сергей вернул сыновей.

Летом Пархоменко выставил в "Ютюбе" автобиографический фильм. В нем рассказал, почему решил кардинально изменить жизнь детей. Они на видео уверяют, что с отцом им хорошо.

— Рядом с матерью Платон стал агрессивным и неуравновешенным, не мог контролировать отрицательные эмоции, — говорит Пархоменко. - Мне советовали обратиться к психологу. Но я убежден, что справлюсь сам. Детям нужен отец. Когда Марк и Платон стали жить со мной, у них появились режим и дисциплина. Начали заниматься спортом, правильно питаться. Не смотрят бездумно телевизор. Они читают и смотрят научные фильмы.

Первый брак Сереги с моделью Даями Моралес длился недолго. Ради него кубинка переехала в 2005-м в Украину. После развода осталась здесь. Имеет художественную галерею, преподает афро-кубинские танцы. С Полиной Ололо он сошелся в 2008-м.

— Сергей не раз меня бил, — говорит Полина. - Как-то кто-то сказал ему, что у меня появились новые отношения, хотя никогда не изменяла. Он меня ударил. Забрал телефон и стал писать всем: "Идите на х..." Потом выбросил его в озеро. Не знаю, сколько раз бил по голове, сколько раз теряла сознание. Я лежала и кричала, а когда уже не могла — терпела.

Продолжаются судебные процессы за право опеки над детьми.

— Сергей не ходит на заседания, и их постоянно переносят, — говорит Полина Ололо. - На прошлом, состоявшемся 1 декабря, должны были рассматривать мое заявление, чтобы обязать Сергея Пархоменко обеспечить учебный процесс для сыновей. Они с сентября не ходят в школу. У всех детей есть учеба и друзья, а у моих — четыре стены, потому что так решил их отец. Заседание перенесли на январь 2021 года по заявлению адвоката Пархоменко.