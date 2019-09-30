Ярослав Яворский девять месяцев был в коме

В ночь на 22 сентября в Тернопольской детской областной больнице от осложнений после кори умер 5-летний Ярослав ЯВОРСКИЙ из села Дзвиняч Залещицкого района. Девять месяцев был в коме.

- После перенесенной кори у мальчика возник коревой энцефалит, - рассказывает заместитель главного врача Алла Филюк. - Состояние было тяжелое. Все время находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Мальчик заболел корью в ноябре прошлого года.

- После того, как сына выписали из больницы, несколько дней с ним все было нормально, - рассказывает отец Василий Яворский. - А потом внезапно начало трясти и парализовало. Сразу отвезли в районную больницу. Но Славчику становилось хуже. Решили везти в Тернополь. По дороге он впал в кому. Состояние периодически ухудшалось. Несколько раз останавливалось сердце, были внутренние кровотечения. Положительной динамики медики не замечали. Но я искренне верил, что Славчик выздоровеет. Взял кредит на его лечение. Деньгами помогали все знакомые.

Ярослава Яворского похоронили в родном селе. У родителей остались двое детей.