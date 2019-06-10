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вторник, 11 июня 2019 05:45

Анна Аблясова собрала 3D-принтер

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Школьница из Прилук 16-летняя Анна АБЛЯСОВА собрала 3D-принтер, который создает объемные фигуры. На это ей с учителем информатики Станиславом БУРДЮГОМ понадобилось полгода.

- Нашей школе подарили один принтер, но этого мало. Вместе с учителем решили создать еще один, - рассказывает Анна Аблясова. - Пытались максимально его удешевить. Некоторые детали заказывали в Китае, остальные изготавливали собственноручно или покупали в магазине строительных материалов. В Украине такой принтер стоит 10 тысяч гривен. Наш обошелся в 3 тысячи.

3D-принтер работает просто. В него заправляется пластик. Он нагревается до температуры 230 градусов. Начинает плавиться и печатает нужную модель. Она формируется по разработанному программному коду. На изготовление 7-сантиметровой совы нужно 1,5 часа.

Анна Аблясова вместе с учителем ведут кружок робототехники в Прилуках. Группа состоит из учащихся 10-х и 11-х классов. Занятия проходят раз в неделю. На них школьники моделируют детали и печатают их на принтере.

- Интерес к технике мне передался от родителей - они работают в этой сфере, - говорит Анна Аблясова. - В школе посещала кружок робототехники. В восьмом классе мы начали изучать программирование. Поняла, что это мое. В будущем хочу работать с искусственным интеллектом. В робототехнике самое трудное - придумать что-то и сделать точные математические расчеты. Бывает, идеи для изобретений приходят ночью. Просыпаюсь, записываю и дальше ложусь спать. Если ставлю какую-то цель, стараюсь ее достичь.

Девушка - отличница. Неоднократно побеждала на олимпиадах по украинскому языку и литературных конкурсах. Планирует собрать еще один 3D-принтер.

Автор: Виктория МАЙСТРЕНКО
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