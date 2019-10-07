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вторник, 08 октября 2019 00:30

Яна Соломко ездит в гости к бывшему

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- Мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Желаю ей всего наилучшего во всех начинаниях. Я был лишний в этой шоу-бизнесовой движушке, - говорит донецкий предприниматель 33-летний Олег СОЛОДУХОВ. С певицей Яной СОЛОМКО, 30 лет, развелся после пяти лет брака.

- Институт семьи мертв, - продолжает Солодухов. - В этом виноваты социальные сети. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатство, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство недовольства собственной жизнью.

Яну и Олега познакомили общие друзья.

- Мы немного поговорили и разошлись, - рассказывает Яна. - А потом я стала замечать, что мы встречаемся в тех местах, где я выступаю. Начали созваниваться и ходить на свидания. Как-то на Новый год давала концерт в Одессе. Грустила, что придется праздновать без Олега. Когда сидела в гостиничном номере, написала: "Я бы так хотела тебя сейчас увидеть". Он ответил: "Так спускайся. Я внизу". Пошла в холл, он ждал меня там.

Через несколько месяцев Олег предложил вместе поехать в Доминиканскую Республику.

Сказал, что там важная встреча, и попросил его сопровождать. Час мы ехали машиной. Вышли на берегу океана. Увидела оркестр и алтарь, украшенный орхидеями. Олег расплакался, я тоже. Поняла, что пришел важный момент в жизни. Родители обиделись, что мы поженились без них. Когда вернулись в Киев, расписались в загсе и устроили праздник для близких людей.

У Олега и Яны есть общая дочь 4-летняя Кира. После развода родителей ребенок остался с матерью.

- Мы с Олегом какое-то время пытались сохранить отношения, - говорит женщина. - Но накопилось много взаимных претензий и обид. Вместе решили, что нам лучше расстаться. С дочерью видеться не запрещает. Часто ездим с ней к нему в гости. И всегда рады видеть Олега в нашем доме.

Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Известной стала в 2011-м после того, как приняла участие в первом сезоне шоу "Холостяк". После того пела в группе "Реал О", была ведущая проекта "Взвешенные и счастливые". Теперь строит сольную карьеру.

Автор: Марта ГАЛКА
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