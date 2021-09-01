Алла Перкова никогда не стригла волосы

- Ни разу не стригла волосы. Сейчас их длина на 2 сантиметра больше чем мой рост. Не думала, что вырастут до земли. Ничего особенного не ела и в кожу не вытирала, - рассказывает 37-летняя Алла Перкова из Одессы. Никогда не стригла волосы. Они отросли до 1,66 м.

- Не зацикливаюсь на длине. Волосы для меня как часть тела, которую не хочу терять. Кончики не стригу, секущиеся кончики сами отпадают, а внизу волосы с годами становятся более густыми. Мне повезло с генетикой. Маме 79 лет, у нее длинные, здоровые и густые волосы. Даже если сейчас делает каре, то через несколько лет - оно снова до пояса. Большую роль играет сбалансированное питание. Я никогда не сидела на диетах, потому что они забирают из организма необходимые витамины.

Мою голову раз в два дня. На это уходит 10 минут и еще 20 - чтобы высушить феном. Пользуюсь шампунем для нормального типа волос. Бальзамы и маски не люблю. Свободно и легко делаю более 50 повседневных причесок. Это различные варианты локонов, жгутов, кос, хвостов, пучков и укладок. В последнее время мешают, когда сижу с распущенными волосами, а потом резко встаю. Могу наступить на них. Или цепляюсь за дверные ручки, это неприятно и больно. Спать волосы не мешают. Заплетаю их в косу или закидываю на подушку.

Никогда не красилась. С детства была блондинка, но с возрастом цвет стал темнее. Остаются светлыми только некоторые пряди. Не все верят, что они не крашеные. Я только раз осветляла прядь возле лица и делала это обычной перекисью водорода.

Алла Перкова - юрист по образованию. Работает телеведущей и моделью. Замужем. Детей нет.

- На первом свидании муж не заметил, что у меня волосы такой длины. Тогда заплела косу и дважды ее сложила, а локоны распустила до плеч. Он видел, что закрученные, но длину не знал. На третьем свидании спросил, длинные ли у меня волосы. Когда распустила, он был шокирован. Говорил, что таких длинных волос еще не видел. Когда мы вместе гуляли, все обращали на меня внимание. Как-то были в Китае. Рядом со мной остановилась группа туристов, чтобы сфотографироваться. Любимый ждал в стороне. Сначала нервничал, теперь привык.

Медовый месяц мы провели в Испании. Когда были на вершине Монтсеррат, к нам подошли американцы - актер Джаред Летто и скалолаз Крис Шарма. Джаред попросил разрешения сфотографировать меня на свой телефон. Снял видео, выставил его в снепчат. Выразил восхищение длиной волос. Сказал, что периодически сам отращивает, поэтому знает, как сложно за ними ухаживать. Крис Шарма назвал меня Рапунцель и поставил мое фото на заставку в своем аккаунте в соцсети.

Часто с распущенными волосами не хожу, потому что люди спрашивают, как отрастила, как давно не стригла. За последние 10 лет многие девушки пишут, что вдохновила их отращивать волосы.