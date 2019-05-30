Алина Кабаева родила двойню президенту РФ

Говорят, что российская гимнастка 36-летняя Алина КАБАЕВА родила двойню. В СМИ пишут, что отец мальчиков — президент России Владимир ПУТИН, 66 лет.

— Алина Кабаева стала мамой 7 мая, — говорят в окружении спортсменки. — Она рожала в Москве. В центре акушерства и гинекологии имени Владимира Кулакова для нее выделили вип-палату. На время ее пребывания весь четвертый этаж отселили. В заведении дежурили много охранников - следили, чтобы туда не попало ни одно постороннее лицо. Роды у Алины принимал известный врач из Италии. Еду для нее привозили на заказ из элитных ресторанов.

Слухи о романе Путина и Кабаевой появились в 2008 году. Тогда в газете "Московский корреспондент" написали о возможной свадьбе президента РФ. Через несколько дней издание закрыли. Говорили, что в 2009 году Кабаева родила Путину сына, а в 2012-м — дочь.

Путин скрывает свою личную жизнь. Это — табу для прессы, говорят российские журналисты.

Владимир Путин почти 30 лет прожил в браке с филологом 61-летней Людмилой Александровной. Развелись в 2013-м. Имеют двух дочерей: 34-летнюю Марию и Екатерину, 33 года.