Александру Лукашенко приписывают роман с моделью

"Я — за свободу слова. Но нужно нести ответственность за каждое сказанное слово. Кому нам доверять, если даже известное издание позволяет себе публиковать лживые факты?"— написала в "Инстаграм" 22-летняя Мария ВАСИЛЕВИЧ из Минска. Ей приписывают роман с президентом Беларуси 65-летним Александром ЛУКАШЕНКО.

О романтических отношениях Василевич и Лукашенко написало британское издание "Таймс". Обратили внимание, что после выборов 17 ноября она стала самым молодым депутатом национального собрания Беларуси. В парламенте собирается отстаивать права молодежи. До сих пор политического опыта не имела.

"Система образования, безусловно, нуждается в совершенствовании. Как недавний студент, могу уверенно сказать, что не у всех хватает мотивации в получении качественных знаний. Выход — пересмотр распределения бюджетных мест после каждой сессии", — написала в соцсети Василевич. В июне получила степень магистра в Белорусском государственном экономическом университете.

В прошлом году в мае получила титул "Мисс Беларусь". С тех пор ее часто видели с Александром Лукашенко. Вместе ходили на государственные фестивали, хоккейные матчи. Летом 2018-го посетили Чемпионат мира в России. Президент лично следил за подготовкой Марии к конкурсу "Мисс мира-2018". На нем заняла третье место.

Официально Александр Лукашенко женат на воспитательнице Галине Желнерович, 64 года. Познакомились во время учебы в школе. Брак зарегистрировали в 1975-м. Перестали жить вместе в 1994 году, когда Лукашенко избрали президентом. У супругов есть сыновья — 44-летний Виктор и Дмитрий, 39 лет. Также у Лукашенко есть внебрачный сын 15-летний Николай. Его часто берет с собой на официальные мероприятия.

— Несмотря на то, что с Галиной мы не живем, у меня сохранились прекрасные отношения с ее матерью. Елена Федоровна всегда меня любила. Если бы не она, то я бы не был президентом, — сказал Лукашенко в сентябре, когда умерла его теща 90-летняя Елена Желнерович.