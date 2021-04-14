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четверг, 15 апреля 2021 05:01

Александру Крученюку стало плохо после праздника

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Прошло девять дней по смерти председателя Улановской ОТГ 42-летнего Александра КРУЧЕНЮКА из города Хмельник Винницкой области. 4 апреля был с друзьями в загородном развлекательном комплексе "Баттерфляй". После празднования ему стало плохо. Врачи спасти не успели. У мужчины были проблемы с сердцем.

- Он никогда не жаловался на здоровье. До сих пор не могу поверить, что его нет, — говорит волонтер 44-летняя Людмила Станиславенко. Это один из лучших спорткомплексов Украины, в котором занимаются люди с инвалидностью. Саша был настоящий и безотказный. Всех поддерживал. Если же не мог решить какой-то вопрос, говорил об этом прямо. Расстраивался, когда на него лили грязь. Успокаивала его, потому что люди видели его работу и все чувствовали.

Работал заместителем председателя Винницкой облгосадминистрации. В прошлом году на местных выборах баллотировался на главу Улановской ОТГ. Победил на голосовании.

- Хотел сделать Улановскую громаду успешной и дееспособной. Прежде всего планировал заняться дорогами, освещением улиц, развитием спортивной инфраструктуры, — рассказывает депутат Винницкого облсовета Вадим Соляник. - У него все получилось бы.

Похоронили Александра Крученюка в Хмельнике. На прощание приехали около тысячи человек. С женой Светланой воспитывали двух сыновей и дочь. Жили в частном доме. Любили семьей кататься на велосипедах и отдыхать.

— Он постоянно говорил: "На первом месте у меня всегда будет моя жена и дети. Это моя ценность". Саша радовался успехам детей. Болел, когда они участвовали во всевозможных конкурсах, — добавляет Людмила Станиславенко.

Автор: Татьяна САРАХАН
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