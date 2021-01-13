Александра Тарасова неделю лежала в реанимации

Прошло девять дней по смерти оперной певицы и волонтера 48-летней Александры Тарасовой. Умерла в 17-й столичной больнице. Причиной смерти стала тромбоэмболия - острая закупорка кровеносного сосуда.

- 21 декабря Александра дома потеряла сознание. Когда пришла в себя, сама поехала в больницу, - рассказывает подруга волонтер Наталья Воронкова. - Через неделю у нее диагностировали пневмонию и перевели в реанимацию. Пробыла там семь дней и умерла. Когда Саша сообщила о болезни, я была на Донбассе. Считаю, что врачи где-то упустили. Подруга писала, что несколько дней вообще к ней не подходили.

Медики обещали, что тело Саши доставят в Киевскую городскую больницу №1 для проведения судмедэкспертизы. Но этого не сделали. Ее сын написал заявление в полицию. Оперативная группа приезжала в медучреждение. Обязали передать тело в бюро судмедэкспертизы. Похоронят Сашу на аллее Славы Лесного кладбища. Рядом покоятся бойцы, которым она помогала.

Александра Тарасова была солисткой Национальной оперы Украины. С началом войны на Донбассе возглавила фонд помощи украинским бойцам "Крылья феникса", а затем - "Вернись живым". С апреля 2015 по март 2018 года руководила Управлением по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики.

- Познакомились, когда начали заниматься волонтерством. Тогда ее квартира была завалена брониками, которые ждали отправления на фронт, - говорит Воронкова. - У Саши был сильный и волевой характер. Никогда не признавалась в бедах. Все время говорила: "У меня все хорошо".

Тарасова была разведена. Сама воспитывала 19-летнего сына и 11-летнюю дочь.