"Я убежала. Документы не вернули"

"Сын женился в июне 2016 года, - пишет 49-летняя Валентина из Сум. - С невесткой Юлей поехали на заработки, потому что здесь работы по специальности не нашли. Перед отъездом планировали продать свою машину, но не получилось. Дочь Ирина окончила университет, но пару пока не встретила".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото супругов. Они - в черных кожанках.

- Авто выставят на продажу, но покупатель появится не скоро. Запаситесь терпением. Дети приедут с заработков на новой машине. Долго дома сидеть не будут. Через месяц опять отправятся за границу. Сменят работодателя. Летом начнут зарабатывать больше. Дочь свою пару уже встретила. Поженятся в следующем году, хотя помолвку могут устроить осенью.

"Не могу найти нормальную работу, - пишет 23-летняя Анастасия из Киевщины. - Пригласили на кастинг в модельное агентство. Устроили две фотосессии. Предложили поехать на полгода в Польшу. Я отдала свои документы на оформление рабочей визы. За неделю до выезда позвали еще на один кастинг. Сказали, что будут снимать на видео. Когда зашла - онемела. Среди офиса поставили кровать. На ней лежал голый мужчина. Вокруг четыре камеры. Предложили раздеться и показать, что я умею в постели. За съемки в порнофильмах обещали 3000 долларов в месяц. Убежала. Документы не вернули. Придется восстанавливать паспорт".

Вкладывает в конверт фото. Высокая брюнетка с карими глазами одета в белое мини-платье и коричневые сапоги до колен.

- Не жалейте, что не поехали на заработки. Вас хотели завербовать в сексуальное рабство. Не гонитесь за предложениями о высокооплачиваемой работе. Достойных вариантов пока не будет. Участие в конкурсах красоты и съемки в рекламных роликах позволят не остаться без денег. В августе встретите мужчину, который будет обеспечивать. Сейчас он на стадии развода. Еще несколько лет будет делить с женой имущество и детей. Поэтому о втором браке задумается не раньше 2020-го. Если готовы ждать, то стоит согласиться на предложение пожить в гражданском браке.

"Дома ни дня не бывает спокойно, - пишет Нина Андреевна из города Миргород Полтавской области. - Живу с мужем и 28-летним сыном. До сих пор холост. Имеет девушку, но домой не приводит. Хотим продать дом. Но уже три года не получается. Ищем дом, в котором нам троим будет хорошо".

Вкладывает в конверт фото. Черноволосая женщина в синем костюме стоит на пороге дома. Держит куртку.

- Не подгоняйте сына с женитьбой. С девушкой не знакомит, потому что в чувствах к ней уверен. Пока не встретил судьбу. Знакомство с невесткой ждите летом. Поедут вместе на отдых. Продажу дома отложите до июля. Будут предлагать обмен, но в два раза меньше вашей квартиры. Если планировали переезд в столицу, то это предложение стоит рассмотреть.

"Живем с мужем почти 50 лет, - рассказывает в письме винничанка Лариса Ивановна, 67 лет. - Я все прощала ему, потому что любила. Но в этом году он изменил с младшей на 30 лет женщиной. Вывела его на чистую воду, хотя все отрицал. Больно, что так поступил. Теперь не доверяю ему".

- Думаете над разводом. Но легче от этого не станет. Будете ругать себя, что выставили за дверь мужа, к которому имели чувства всю жизнь. Простить получится не скоро. Он раскаивается в содеянном. Отношений с той женщиной поддерживать не будет. Больше всего боится потерять вас.

"Дочь Светлана в декабре прошлого года стала матерью, - рассказывает в письме 67-летняя Тамара Алексеевна из Житомира. - Ей 40 лет. Замужем не была. От кого забеременела, не признается. Переболела гриппом. Схватки начались на 28 неделе. Родила 900-граммового младенца. Врачи сохранили ему жизнь. Полтора месяца младенец лежал в реанимации, еще два месяца в перинатальном центре. На лечение потратили кучу денег. Муж взял два кредита. Как их возвращать, никто не знает".

Направляет фото Светланы с отцом Игорем. Он - в очках, у него седые борода и усы. Обнимает беременную дочь. Она носит красный браслет на правой руке. Биоэнергетик зажигает свечу, сканирует ладонью фотографию.

- Напрасно думаете о материальном. Благодарите Бога, что подарил внука. Врачи не один месяц боролись за жизнь недоношенного младенца. До 3 лет догонит в развитии сверстников. Готовьтесь ежемесячно посещать окулиста и невропатолога. Доверять диагнозу одного специалиста не следует. Обследуйтесь у нескольких медиков. В вашей семье родился талантливый ребенок. Имеет хороший музыкальный слух. Будет играть сразу на нескольких инструментах.

"Сыну Николаю - 32 года. Имеет жену и двоих детей, - пишет жительница Галина, 62 года. - Жили хорошо. Невестка родом из Крыма. Когда началась война, она вернулась к родителям. Сын поехал с ней. Живут там в чужой квартире. Работы нормальной не имеют, денег не хватает даже на продукты. Отношения начали портиться, постоянно ссорятся из-за ревности. Невестка выгоняет сына из дома. Потом зовет назад, шантажирует детьми. Сын поехал на заработки. Хочет собрать денег, чтобы купить жилье ".

- Летом невестка вернется из Крыма. Сын заработает на первый взнос. Захотят приобрести жилье в кредит. Деньги пусть занимают у проверенного финансового учреждения. Остерегаются кредитных союзов и квартирных мошенников. Отношения между ними наладятся. Задумаются над третьим ребенком.