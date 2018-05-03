"Я убежала. Документы не вернули"

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Венок из воска делали больше недели
Венок из воска делали больше недели
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
В музее в темноте чувствуют себя незрячими
В музее в темноте чувствуют себя незрячими
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 05:25

"Я убежала. Документы не вернули"

  Комментировать
 

"Сын женился в июне 2016 года, - пишет 49-летняя Валентина из Сум. - С невесткой Юлей поехали на заработки, потому что здесь работы по специальности не нашли. Перед отъездом планировали продать свою машину, но не получилось. Дочь Ирина окончила университет, но пару пока не встретила".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото супругов. Они - в черных кожанках.

- Авто выставят на продажу, но покупатель появится не скоро. Запаситесь терпением. Дети приедут с заработков на новой машине. Долго дома сидеть не будут. Через месяц опять отправятся за границу. Сменят работодателя. Летом начнут зарабатывать больше. Дочь свою пару уже встретила. Поженятся в следующем году, хотя помолвку могут устроить осенью.

"Не могу найти нормальную работу, - пишет 23-летняя Анастасия из Киевщины. - Пригласили на кастинг в модельное агентство. Устроили две фотосессии. Предложили поехать на полгода в Польшу. Я отдала свои документы на оформление рабочей визы. За неделю до выезда позвали еще на один кастинг. Сказали, что будут снимать на видео. Когда зашла - онемела. Среди офиса поставили кровать. На ней лежал голый мужчина. Вокруг четыре камеры. Предложили раздеться и показать, что я умею в постели. За съемки в порнофильмах обещали 3000 долларов в месяц. Убежала. Документы не вернули. Придется восстанавливать паспорт".

Вкладывает в конверт фото. Высокая брюнетка с карими глазами одета в белое мини-платье и коричневые сапоги до колен.

- Не жалейте, что не поехали на заработки. Вас хотели завербовать в сексуальное рабство. Не гонитесь за предложениями о высокооплачиваемой работе. Достойных вариантов пока не будет. Участие в конкурсах красоты и съемки в рекламных роликах позволят не остаться без денег. В августе встретите мужчину, который будет обеспечивать. Сейчас он на стадии развода. Еще несколько лет будет делить с женой имущество и детей. Поэтому о втором браке задумается не раньше 2020-го. Если готовы ждать, то стоит согласиться на предложение пожить в гражданском браке.

"Дома ни дня не бывает спокойно, - пишет Нина Андреевна из города Миргород Полтавской области. - Живу с мужем и 28-летним сыном. До сих пор холост. Имеет девушку, но домой не приводит. Хотим продать дом. Но уже три года не получается. Ищем дом, в котором нам троим будет хорошо".

Вкладывает в конверт фото. Черноволосая женщина в синем костюме стоит на пороге дома. Держит куртку.

- Не подгоняйте сына с женитьбой. С девушкой не знакомит, потому что в чувствах к ней уверен. Пока не встретил судьбу. Знакомство с невесткой ждите летом. Поедут вместе на отдых. Продажу дома отложите до июля. Будут предлагать обмен, но в два раза меньше вашей квартиры. Если планировали переезд в столицу, то это предложение стоит рассмотреть.

"Живем с мужем почти 50 лет, - рассказывает в письме винничанка Лариса Ивановна, 67 лет. - Я все прощала ему, потому что любила. Но в этом году он изменил с младшей на 30 лет женщиной. Вывела его на чистую воду, хотя все отрицал. Больно, что так поступил. Теперь не доверяю ему".

- Думаете над разводом. Но легче от этого не станет. Будете ругать себя, что выставили за дверь мужа, к которому имели чувства всю жизнь. Простить получится не скоро. Он раскаивается в содеянном. Отношений с той женщиной поддерживать не будет. Больше всего боится потерять вас.

"Дочь Светлана в декабре прошлого года стала матерью, - рассказывает в письме 67-летняя Тамара Алексеевна из Житомира. - Ей 40 лет. Замужем не была. От кого забеременела, не признается. Переболела гриппом. Схватки начались на 28 неделе. Родила 900-граммового младенца. Врачи сохранили ему жизнь. Полтора месяца младенец лежал в реанимации, еще два месяца в перинатальном центре. На лечение потратили кучу денег. Муж взял два кредита. Как их возвращать, никто не знает".

Направляет фото Светланы с отцом Игорем. Он - в очках, у него седые борода и усы. Обнимает беременную дочь. Она носит красный браслет на правой руке. Биоэнергетик зажигает свечу, сканирует ладонью фотографию.

- Напрасно думаете о материальном. Благодарите Бога, что подарил внука. Врачи не один месяц боролись за жизнь недоношенного младенца. До 3 лет догонит в развитии сверстников. Готовьтесь ежемесячно посещать окулиста и невропатолога. Доверять диагнозу одного специалиста не следует. Обследуйтесь у нескольких медиков. В вашей семье родился талантливый ребенок. Имеет хороший музыкальный слух. Будет играть сразу на нескольких инструментах.

"Сыну Николаю - 32 года. Имеет жену и двоих детей, - пишет жительница Галина, 62 года. - Жили хорошо. Невестка родом из Крыма. Когда началась война, она вернулась к родителям. Сын поехал с ней. Живут там в чужой квартире. Работы нормальной не имеют, денег не хватает даже на продукты. Отношения начали портиться, постоянно ссорятся из-за ревности. Невестка выгоняет сына из дома. Потом зовет назад, шантажирует детьми. Сын поехал на заработки. Хочет собрать денег, чтобы купить жилье ".

- Летом невестка вернется из Крыма. Сын заработает на первый взнос. Захотят приобрести жилье в кредит. Деньги пусть занимают у проверенного финансового учреждения. Остерегаются кредитных союзов и квартирных мошенников. Отношения между ними наладятся. Задумаются над третьим ребенком.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я убежала. Документы не вернули"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157622
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92940
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76785
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 1941
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua