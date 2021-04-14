"2-летнему внуку наняли четырех репетиторов и няню"

"Шесть лет пытаюсь продать дом, — пишет 53-летняя Светлана Васильевна из Киевской области. - Несколько раз сбавляла цену, но теперь даже никто не спрашивает. Через дорогу от меня живет соседка, которая отговаривает покупателей".

Вкладывает в конверт снимок дома из красного кирпича. Во дворе растут туи. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

— Дом продадите осенью. Приводите покупателей в будни, когда соседка на работе. Дайте объявление в интернете, сотрудничайте с риэлторами. Это ускорит продажу. Дом купит киевлянин для родителей-пенсионеров.

"Внуку 4 года, а он до сих пор не разговаривает, — пишет киевлянка Нина Васильевна, 56 лет. - Зять и дочь не делают из этого проблемы, потому что занимаются с ним по новейшим методикам. Считают, что Марк способный ребенок. В 2 года внуку наняли четырех репетиторов и няню. Зять богат. Дочка с ним познакомилась, когда ехала на заработки в Польшу. Два месяца там поработала. Он заставил ее вернуться. Сейчас на работу не пускает. Денег на ребенка не жалеет. С малым общаются на английском, китайском и немецком. Он все понимает, но сказать не может. Подозреваю, что это тяжело для ребенка в таком возрасте. У него плохой аппетит. Мальчик худой и высокий. На лето планируют переезд в Германию. Не готова их так далеко отпустить. Но только скажу что-то против, стану врагом".

- Внук заговорит, как только пойдет в коллектив к сверстникам. Боятся отпускать сына в сад из-за коронавируса. Хотя их очередь подошла. В мае предложат место в заведении возле дома. В группе научится говорить и начнет лучше есть. Отсутствие аппетита - не повод для волнений. Не приписывайте ребенку диагнозов. Поездку в Германию не отменят, но и не задержатся там надолго. К Новому году вернутся в Украину.

"Половина нашего села в начале 2000-х уехала на заработки в Аргентину, — рассказывает в письме 56-летняя Ольга Александровна из Волыни. — Многие там хорошо устроились, а мой муж вернулся домой. Не смог привыкнуть к тамошней обстановке. Жалеет, потому что работы нормальной дома нет. Пробовал брать паи в аренду. Выращивали картофель, чеснок, свеклу. Сдавали в детские сады по области. Но нашлись другие аграрии, которые спустили цену и нам сбыт перебили. Муж перешел на зерновые культуры. Сыновья ему помогать не хотят. За отцовские деньги выучились и уехали на работу в Польшу. Я уволилась, чтобы быть его правой рукой. А теперь жалею. Часто ссоримся. Подозреваю, что у него есть другая женщина. Бабы в деревне говорят, что видели, как он подвозит то одну, то вторую".

Вкладывает в конверт семейное фото. Блондинку обнимает за талию бородач в джинсовой рубашке. На обороте подпись: "Выпускной у сына. Май, 2015".

- Мужа из далекой страны вернула тоска по дому. Если бы остался там, деньги присылал бы, но семья распалась бы давно. Там ему сватали женщину. Долго сопротивлялся, пока не купил обратный билет. Не просите, чтобы ехал в Польшу вслед за детьми. Тем деньгам не будете рады, потому что останетесь одна в доме. Отношений на стороне он не имеет. Доверяйте мужу, а не слухам. Аграрный бизнес доставляет ему удовольствие. Зерновые дадут хороший урожай. Но с продажей урожая пусть не торопится. Если есть где хранить, лучше придержать несколько месяцев. Заготовители повысят цену.

"Хочу получить землю для хозяйства, — пишет 48-летний Антон из Сумской области. - Удастся ли то, что задумал? Мечтаю встретить хорошую женщину и создать семью".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото мужчины в белой вышиванке. Огонек поднимается вверх, свеча дымится.

- Землю обещают не один год. Всюду намекают на взятки. Вряд ли что-то изменится, если не будете настойчивее. Отстаивайте свое право на земельный участок в деревне. Напоминайте о себе каждую неделю. Тогда пойдут навстречу. Мечты о семейной жизни давно стоит воплощать в реальность. Есть две женщины, которые хотят отношений с вами. Но вы их считаете подругами и не задумываетесь над более серьезным. Присмотритесь к окружению, вовремя сделайте выбор и пригласите женщину на свидание.

"Сын взял в кредит 50 тысяч гривен, а вернуть надо 210, — пишет 63-летний Дмитрий из Киевщины. - Он планировал открыть собственное дело. Но бизнес загнулся из-за карантина. Продал оборудование, на которое брал кредит, но погасить им долг уже не смог. Он растет с космической скоростью. Алексей влез в кредитный союз. Его данные продали коллекторам. Нам звонят среди ночи. Угрожают, что заберут авто. Если не рассчитаемся сейчас, то за весну нарастет еще 100 тысяч. Продать авто не могу. Нечем мясо на рынок возить".

— Без вашей помощи сын долги не выплатит. Одолжите ему то, что сэкономили. Пусть требует справки о полном закрытии кредита и изъятия его фамилии из списка должников. Потому что пеня может нарасти даже с нескольких копеек. Вам придется забыть о новом тракторе еще на два года. Зато мясо вырастет в цене. Перед Пасхой хорошо пойдет торговля. Пора задуматься о собственной продукции. Сырья для этого хватает. Копченое мясо и домашние колбасы перед праздником продадутся на ура. Составите новую клиентскую базу. От покупателей не будет отбоя.

"Воспитала трех сыновей: двойняшкам по 35 лет, старшему — 37, — рассказывает в письме винничанка Валентина Андреевна, 66 лет. — Все имеют высшее образование, при работах, не алкоголики и не ленивые, но до сих пор не женаты. Переживаю, дождусь ли внуков и невесток".

- Ребята долго холостякуют и боятся жениться, потому что это большая ответственность. Старший женится на женщине, которая от него забеременеет. Младшие - ближайшие два года сватов засылать не будут. Впоследствии один из близнецов возьмет вдвое младшую девушку из села. Другой - женится на разведенной. Но это будет крепкий брак. Она научит его экономить. Через несколько лет купят дом. Наберитесь терпения. Получите пятеро внуков.