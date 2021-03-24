"У меня три сына, - пишет 65-летняя Ирина Анатольевна из Ивано-Франковской области. - Старший женился и живет отдельно. Среднему 34 года, но неженат. Ездил на заработки. Связался с замужней женщиной. Любит выпить. Я его просила, чтобы прекратил те отношения, но слушать не хочет. Младший женился. Имеет сына и работу, но последний год с ним что-то происходит. Тяжело работает на стройке, а потом все выходные пьянствует. Начал бить жену, на мои уговоры не реагирует. Жена забрала сына и подала на развод. Тяжело слушать их скандалы".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото младшего сына Евгения. Он синеглазый, в рубашке и галстуке.

- Если не вернет семью, еще долго будет неженат. Жена готова его простить. Сын должен взяться за голову и бросить пить. Помочь с этим могут братья. Они для него - авторитеты. Средний сын женится на женщине, когда она разведется с первым мужем. Смиритесь с его выбором, как только появятся внуки. Старшего сына ждет повышение. Начнет хорошо зарабатывать, скоро купит новую квартиру.

"Я выросла в интернате, - рассказывает в письме 39-летняя Елена из Киевской области. - Были люди, которые брали меня под опеку. Но по разным причинам трижды возвращали в приют. 20 лет разыскивала мать. А когда нашла, пожалела. Она жила в сарае с бабкой и сестрой. Втроем пьянствовали. Меня знать не хотела. Говорила, что дочери у нее не было, что рожала одних мальчиков. Пережить ту досадную встречу помог любимый. У нас трое детей. Имею хорошую работу. Но однажды на моем пороге появился человек, который утверждает, что он мой отец. Не верю ему. В семью пустить не готова. он настаивает на тесте ДНК. Не уверена, что смогу общаться с ним, даже если подтвердится отцовство".

Вкладывает в конверт фото. Рыжеволосая женщина в джинсах и спортивной куртке держит на руках дочь. Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг фотографии.

- Матери нет в живых. О вашем существовании призналась перед смертью бывшему сожителю. Поэтому разыскал вас так поздно. Вам выбирать, пускать ли его в семью. Этот человек вызывает сомнения, поскольку не имеет ни постоянного места жительства, ни работы. Жить с ним под одной крышей точно не готовы, но налить тарелку супа всегда сможете. Для начала подтвердите отцовство. Затем решите, как сблизиться с этим человеком и представить деда внукам.

"Не хочу иметь детей, - пишет жительница Луцка Неля, 32 года. - Когда выходила замуж, мужа об этом предупредила. Он не придавал этому вопросу большого значения. Надеялся, что я передумаю. Но прошло семь лет и мои желания не изменились. Боюсь, что это может привести к разводу. Дети - это прекрасно, но когда их хотят оба. У меня на первом месте карьера".

- Для мужчины тема потомков на первом месте. Родителями стали его братья и одноклассники. Он тоже мечтает о сыне или дочери. Даже готов нанять няню, чтобы вы могли через несколько месяцев после родов вернуться на работу. Появление первенца не только улучшит отношения, но и побудит вас пересмотреть отношение к материнству. Вскоре после родов забеременеете во второй раз.

"Девять лет тому назад в нашем селе произошла трагедия, - рассказывает в письме 47-летняя Оксана из Винницкой области. - Молодежь возвращалась ночью с дискотеки. Пьяный парень на мотоцикле насмерть сбил двух девушек. С тех пор на том месте ничего не растет . Даже дерево, стоявшее здесь десятки лет, засохло. В последнее время происходят странные вещи. Кто возвращается домой ночью, видит там привидение. Священник место освятил, но люди ходить туда все равно боятся".

- Такие места притягивают к себе аварии. Та, которая случилось, не первая и не последняя. Советую на таких участках отслужить молебны. Плохая энергетика исчезнет, ​​а невинно убитые души обретут покой. Переживаете из-за этой трагедии, потому что в ней погибла приятельница вашей дочери. Сходите на могилу к погибшим, положите живые цветы.

"Дочь прожила в браке 12 лет, - рассказывает в письме хмельниччанка Анна Степановна, 62 года. - Скоро будет год, как развелась. Имеет сына. Отец ему ничем не помогает. Квартирой и имуществом не хочет делиться. Все забрал. Еще судится, чтобы выписать ребенка из квартиры. За дочь и внука переживаем. Хотим, чтобы у них была семья и дом".

Присылает фото дочери. Она в длинном фиолетовом платье и босоножках на высоких каблуках. Биоэнергетик закрывает глаза, кладет на фотографию ладонь.

- Бывший зять будет платить алименты. Дочке давно стоит подать встречный иск на него. Ребенка из квартиры не выпишет. Вестись на его обещания не надо, какие бы деньги не предлагал. В ее жизнь придет новая любовь. Это будет иностранец, с которым переписывается на сайте знакомств.