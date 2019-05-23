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пятница, 24 мая 2019 00:25

13-летняя Карина Якубенко спасла 5-летнюю сестру

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— Я очень испугалась за сестренку. Она вообще не умеет плавать. Наш дом в 100 метрах от реки. Понимала, что бежать за помощью к взрослым — потерять время. Тогда спасти Ангелину не удалось бы, — говорит 13-летняя Карина Якубенко из села Лащова Тальновского района на Черкасщине. Она спасла двоюродную сестру 5-летнюю Ангелину, которая чуть не утонула в реке Горный Тикич.

— Карина с подругой Ириной пошли к реке порыбачить. К ним присоединились младшие сестры, хотя родители запретили им, - рассказывает 51-летний Константин Проценко, представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области. — На каменной кладке дамбы Ангелина поскользнулась и ушла под воду. Ее сестра Карина сразу же нырнула за ней. Малая уже скрылась под водой, но старшая сумела ее заметить. Схватив за одежду, вытащила на берег. Затем прибежали другие дети. У Ангелины сильный стресс, долго плакала. Дома девочки не рассказали родителям об инциденте. Только когда по селу пошел слух, признались родным.

В селе о семье отзываются положительно. Отец Юрий Якубенко работает в спасательной службе, мать Тамара — в сельском совете. Воспитывают еще одного ребенка — 8-летнюю Руслану.

— Наши родственники приехали в село на базар. Ангелине было скучно со взрослыми, побежал к другим детям, - говорит мать Карины 37-летняя Тамара Якубенко. — Я в то время обед готовила. Говорила к воде не идти. Позже девочки пришли домой и попросили одежду переодеться. Я тогда еще говорила: "Уже успели искупаться?" Подумала, может ноги намочила. Увидела, что Ангелина напугана и волосы мокрые. Не кричали и не били. Кариной очень горды, что не растерялась. С отцом рассказываем, что надо делать в таких ситуациях, чтобы не боялись.

В Полтаве патрульный полицейский 32-летний Геворг Геворгян в свой выходной 19 мая около 21:00 задержал вооруженного грабителя.

— Вечером выходного дня с женой и детьми вернулись с прогулки, — рассказывает Геворг. Три года служит в патрульной полиции. Сейчас — командир роты тактико-оперативного реагирования. — Услышал, что во дворе сработала автомобильная сигнализация. Увидел соседа, которому несколько ребят 12-15 лет эмоционально что-то рассказывали. Услышал о ноже, о "забрали деньги" и "ударил машину". Сразу схватил сумку с удостоверением и жетоном и побежал на улицу. Догнал детей в соседнем дворе. Указали на мужчину, который впереди ускорял шаги. Побежал за ним. Обежал его спереди, пытался словами остановить. Понял, что дети близко - могут пострадать. Применил захват руки и уложил мужчину на землю. Он был в неадекватном состоянии: сильный запах алкоголя, расширенные зрачки, тяжело дышал. Не шел на контакт, оказывал пассивное сопротивление. До прибытия патрульных держал руки задержанного. Он пытался достать из кармана канцелярский нож. Дети рассказали, что мужчина у одного из них отобрал деньги, другому угрожал ножом.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ, Ольга СТЕНЬКО
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