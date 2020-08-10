Взрыв в Бейруте: в Пентагоне заговорили о возможной атаке

Взрыв мог быть следствием перевозки вооружения движения "Хезболла" - говорят в Пентагоне. Фото: CNN

Пентагон не исключает версии, что причиной взрывов в Бейруте могла быть атака.

Об этом заявил глава Министерства обороны США Марк Эспер, передает The Hill.

"Мы еще не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... Например, следствие перевозки вооружения движения "Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Мы очень тщательно изучаем это", - сказал Эспер.

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По словам чиновника, "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте.

"С каждым днем ​​мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал, что то, что произошло, больше похоже на несчастный случай", - добавил глава Пентагона.

США вскоре направят в Ливан 3 военно-транспортных самолета C-17 с продовольствием и медикаментами.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек, около 6 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.