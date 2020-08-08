Журналисты показали, как склады селитры в порту Южный хранятся с нарушениями

Аммиачная селитра в самом большом порту Украины – Южный, хранится с нарушениями мировых стандартов, и она подвержена изменениям температурных режимов, сообщает 112. В порту Южный хранится огромное количество аммиачной селитры – 10 тыс. тонн. Это втрое больше, чем на складе в Бейруте. И способы хранения этой селитры, как показали журналисты, нарушают все положенные нормы, и постоянно подвергаются температурным воздействиям.

Кроме того, рядом с этим складом выгружают другие взрывоопасные вещества. Это может привести к страшной катастрофе, существенно превышающей по масштабам случившееся в Ливане.

После того, как вчера, 6 августа, журналисты забили тревогу в связи с лежащей прямо на причалах самого большого порта в Украине – "Южного" – огромной партии селитры, Южненский филиал Администрации морских портов Украины, которым руководит Максим Широков, у себя в Facebook опубликовала опровержение заявлениям в СМИ о том, что селитра в порту хранится без нарушений норм безопасности.

"Но, по сути, опровержение Администрации только усиливает поводы для тревоги одесситов, ведь оно: а) подтверждает тот факт, что в каких-то 20 километрах от Одессы под солнцем действительно лежит огромная партия взрывоопасного вещества; б) что лежит она на причалах 1-2, то есть в непосредственной близости к Одесскому припортовому заводу; в) селитра в "Южном" упакована в те же биг-бэги, в каких она была в Бейруте", – пишут журналисты.

При этом есть проблема и с противопожарной безопасностью. Недавно в порт пришел "новый" противопожарный буксир "Витязь", от компании аффилированной с бывшим руководителем ОПЗ Сергеем Назаренко. По документам, задача буксира – обслуживание газовозов и обеспечение противопожарной безопасности. Такую работу могут выполнять только суда с мощностью от 3 800 лошадиных сил, у "Витязя" их 2 500. Буксир не оснащен противопожарной техникой, экипаж не обучен специальным мерам поведения в экстренных ситуациях. А это значит, что в порту никак не занимаются пожарной безопасностью.

Новые фотографии журналистов зафиксировали еще больше нарушений правил хранения аммиачной селитры. Согласно приказу Министерства юстиции от 2009 года "Про утверждение правил охраны труда при переработке и хранении аммиачной селитры": "7.1.1. Склады (складские комплексы) для хранения аммиачной селитры должны быть построены по типичным проектам…. Не допускается хранение аммиачной селитры насыпью во временных неприспособленных складах, или на открытых площадках".

Судя по опубликованным в прессе фото и видео, селитра хранится под открытым небом без поддержания соответствующего температурного режима. Это подвергает ее постоянным колебаниям температуры, влиянию как солнца, так и дождя, она не укрыта под навесами. А поэтому, заверения АМПУ о безопасности хранения селитры на этих складах – не правда. И кроме ненадлежащих условий хранения неподалеку с этой селитрой разгружают другие опасные вещества, как карбамид.