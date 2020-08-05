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среда, 05 августа 2020 12:19

Взрыв в Бейруте: сдетонировала селитра с судна российского бизнесмена

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Взрыв в Бейруте: сдетонировала селитра с судна российского бизнесмена
Власти Ливана назвала причину взрыва и происхождение селитры. Фото: Reuters

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за неосторожного обращения с 2750 тоннами нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.

Об этом сообщает ливанское издание LBCI.

На вечерней сессии Высшего совета обороны объявили, что аммоний, который взорвался в порту Бейрута, был конфискован в 2014 году на судне под названием Rhosus, направлявшегося в Африку, и претерпело неисправности. Судно Rhosus, которое работало под молдавским флагомм, принадлежит уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину, проживающему на Кипре.

Груз обнаружили на борту и транспортировали на хранили в соответствующем месте. Впоследствии, до принятия решения о дальнейшей судьбе или утилизации изъятого товара, селитру переместили на склад причала №12 для временного хранения.

В обнародованном отчете говорится, что "некоторое время назад во время осмотра склада выяснилось, что он нуждается в обслуживании и замене замка для двери, а также ликвидации трещины в южной стене, через которую можно было легко входить и выходить". Поэтому, на администрацию порта Бейрута возложили обязанности обеспечить охрану для склада, осмотреть все его двери и ликвидировать трещину в стене.

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Согласно информации, в аккаунте безопасности говорится, что взрыв произошел в процессе сварки дверей, искра привела к возгоранию взрывчатых веществ, расположенных в самом ангаре. Что, в свою очередь, привело к взрыву аммония в количестве 2750 т, что эквивалентно 1800 т тротила.

В свою очередь, руководитель порта заявил, что аммоний поместили на склад пирса №12, на основании решения суда, помещение изолировано и вход в него ограничен. Руководитель Гб составил отчет об этом деле 20 июля, когда конфискованные предметы были обследованы.

Судно Rhosus перевозило 2750 тонн селитры с грузинского Батуми в Мозамбик и в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. В то время в команде находились 8 украинцев.

Инспекция, обследовав судно, запретила экипажа выводить его из порта. Часть экипажа ливанские власти отпустила, но оставили четырех моряков, которым запретили сходить на землю до появления сменного экипажа. Среди них было трое украинцев и один россиянин - их отпустили только через год.

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