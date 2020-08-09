Взрыв в Бейруте: в Ливане многотысячные митинги, протестующие ворвались в два министерства

В столице Ливана Бейруте не утихают акции протеста.
Антиправительственное выступление вновь переросло в столкновения с полицией, передает информагентство AFP.
У здания парламента демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а стражи порядка применили взамен слезоточивый газ.
Митингующим удалось ворваться в министерство транспорта и жилищного строительства. Кроме того, у входа в здание парламента вспыхнул пожар.
В предыдущие дни протесты, так же иногда перерастали в столкновения между участниками акций и правоохранителями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Бейруте: погиб гражданин Украины
Многие ливанцы, которые длительное время обвиняли политическую элиту в коррупции и некомпетентности, теперь обвиняют правительство ответственность за разрушительный взрыв, произошедший 4 августа. Кроме того, некоторые из митингующих возмутило то, как правительство поступило после взрыва в Бейруте. Демонстранты требуют отставки нынешнего правительства, а также проведения коренных реформ.
Комментарии