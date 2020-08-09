Взрыв в Бейруте: в Ливане многотысячные митинги, протестующие ворвались в два министерства

Митинги в Ливане: полиция задерживает протестующих. Фото: Reuters

В столице Ливана Бейруте не утихают акции протеста.

Антиправительственное выступление вновь переросло в столкновения с полицией, передает информагентство AFP.

У здания парламента демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а стражи порядка применили взамен слезоточивый газ.

Митингующим удалось ворваться в министерство транспорта и жилищного строительства. Кроме того, у входа в здание парламента вспыхнул пожар.

В предыдущие дни протесты, так же иногда перерастали в столкновения между участниками акций и правоохранителями.

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Многие ливанцы, которые длительное время обвиняли политическую элиту в коррупции и некомпетентности, теперь обвиняют правительство ответственность за разрушительный взрыв, произошедший 4 августа. Кроме того, некоторые из митингующих возмутило то, как правительство поступило после взрыва в Бейруте. Демонстранты требуют отставки нынешнего правительства, а также проведения коренных реформ.