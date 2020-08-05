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среда, 05 августа 2020 12:50

Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета

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Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Сила взрыва отвечала магнитуде 3,5 баллов при землетрясении. Фото: The Telegraph

В результате мощного взрыва химикатов в Бейруте порт фактически полностью разрушен. Также сильно повреждены сотни домов в радиусе нескольких километров. Идет подсчет погибших и пострадавших.

Работать порт Бейрута пока не сможет. Основные грузоперевозки для Ливана теперь будет осуществлять порт Триполи, сообщают местные СМИ.

В результате взрыва получил повреждения военный корабль миротворческой миссии ООН в Ливане, ранены несколько военных. Также пострадали несколько сотрудников посольства Германии. Повреждены посольства России и Казахстана.

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Переполненные больными коронавирусом больницы ливанской столицы не могут справиться с наплывом раненых.

Губернатор города Марван Аббуда сравнил последствия взрыва с ударами атомной бомбы по Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Сила взрыва соответствовала магнитуде 3,5 балла при землетрясении, сообщает Исследовательский центр геофизики в Потсдаме. Взрыв был слышен в столице Кипра Никосии, что в 240 км от Бейрута.

Высший Совет обороны Ливана объявил, что взрыв произошел в результате процесса сварки дверей в ангаре. Искра могла попасть на аммоний (аммиачная селитра), который хранился там 6 лет, и общий объем которого составляет в эквиваленте 1800 т тротила, сообщает телеканал LBCI.

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Информации о возможных погибших или пострадавших граждан Украины от взрыва в Бейруте на данный момент нет.

4 августа в столице Ливана Бейруте, в городском порту, прогремел мощный взрыв. На место выехали экстренные службы. В правительстве Ливана считают, что причиной взрыва стали 2750 т аммиачной селитры, которые в течение 6 лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.

В результате взрыва подтверждена гибель более 100 человек и более 4 тыс. пострадавших. Среди погибших - генсек националистической партии Ливана Катаиб Назар Наджарян. Ранения получили жена и дочь главы правительства Хасана Диаби, а также несколько его советников.

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