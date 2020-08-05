Взрыв в Бейруте: число жертв перевалило за 100

Раненых стали принимать в моргах, поскольку больницы переполнены. Фото: Reuters

Подтверждена гибель более 100 человек в результате мощного взрыва химикатов в Бейруте. Число пострадавших превысило 4 тыс.

Не менее десяти пожарных пропали без вести во время тушения возгорания в порту, сообщает телеканал OTV.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

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Раненых стали принимать в моргах, поскольку городские больницы переполнены. Состояние многих пострадавших крайне критическое.

У медучреждений собираются люди, которые пытаются узнать информацию о пропавших без вести.

Пожар в порту до сих пор не погашен. Дороги, ведущие к гавани, заблокированы. В районе порта дежурят отряды ливанской армии, сообщает Sky News Arabia.

4 августа в столице Ливана Бейруте, в городском порту, прогремел мощный взрыв. На место выехали экстренные службы. В правительстве Ливана считают, что причиной взрыва стали 2750 т аммиачной селитры, которые в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.