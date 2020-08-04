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вторник, 04 августа 2020 23:41

Зеленский заявил, что он "глубоко шокирован" взрывами в Бейруте

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Зеленский заявил, что он &quot;глубоко шокирован&quot; взрывами в Бейруте
Зеленский оперативно отреагировал на взрывы в Бейруте. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал он в Twitter.

В порту Бейрута взорвалась конфискованная взрывчатка. Взрывоопасные вещества свозили на склад в течение многих лет.

Над местом происшествия поднялась огромная туча в виде гриба. Здания на расстоянии до 10 км от порта получили повреждения. Несколько домов разрушено, под завалами могут быть люди.

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Напомним, 4 августа в столице Ливана, Бейруте произошел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 50 человек, 2,7 тысячи получили ранения. МИД заявляет, что украинцы не пострадали.

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