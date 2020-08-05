Дом начал шататься, а дальше - паника: украинка рассказала о взрыве в Бейруте

В Бейруте произошел мощный взрыв. Десятки погибших и сотни раненых. Фото: Reuters

Взрыв в Бейруте был настолько мощный, что был слышен на всей территории Ливана.

Все вокруг качалось, как от землетрясения. Об этом рассказала студентка из Украины Ирина Карапата, которая учится в ливанском университете "Каслик". Она была в 5 км от места происшествия.

"Через минуту дом начал шататься как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль - атака Израиля. Сразу исчез Интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта", - рассказала Ирина, передает hromadske.

Она добавила, что люди бежали и пытались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

"Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а кое где и двери на расстоянии 5 километров. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - отметила украинка.

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Другая украинка Марина Томах, которая 7 лет проживает в Ливане, рассказала, что ее дом находится в 8 км от места взрывов и на высоте 600 метров. При этом в доме обрушилась стена, передает "Украина 24".

Сильно пострадали здания в 5-километровой зоне - выбиты окна, витрины, разрушены потолка. Она отметила, что больницы города переполнены - раненых везут за пределы столицы.

Что касается причины взрывов, то горожане говорят между собой об израильской ракету. Также сообщается о пожаре и возгорания химических веществ.

4 августа в столице Ливана Бейруте в городском порту прогремел мощный взрыв. На место выехали экстренные службы. В правительстве Ливана считают, что причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности. По состоянию на 23:20 известно, что погибли по меньшей мере 70 человек, еще более 2750 человек - травмированы. Число жертв увеличивается.