Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас

В Бейруте произошел мощный взрыв. Десятки погибших и тысячи раненых. Фото: Reuters

Взрыв в столице Ливана Бейруте, который произошел вечером 4 августа, разрушил едва не полгорода. Взрывная волна выбила окна и заставила содрогнуться здания в радиусе до 10 км.

В сети показали видео, как люди в домах, офисах, магазинах и церквях встретили страшное бедствие. так, на одной из записей видно, как люди в офисах готовятся идти домой после рабочего дня. Домохозяйки занимаются уборкой, в доме играют дети. И вдруг ощущается незначительный толчок, а затем взрывной волной сносит окна и двери. Люди в панике бежали и прятались под столы.

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Еще на одном видео показана церковь и священник, который служит вечерний молебен. Но в один момент витражи начинают падать на голову.

На кадрах видео, снятом сегодня утром, 5 августа, видно, что пожар продолжается. В городе не утихает вой сирен, над домом стоит серый смог, окна в высотках полностью разрушены.

4 августа в столице Ливана Бейруте в городском порту прогремел мощный взрыв. На место выехали экстренные службы. В правительстве Ливана считают, что причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности. Есть официально подтвержденные данные о о 78 погибших. Раненых - тысячи.