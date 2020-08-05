Взрыв в Бейруте: город объявили зоной бедствия

Верховный совет обороны Ливана объявила Бейрут зоной бедствия после мощного взрыва в порту.

Совет также предложил премьер-министру Хасану Диаби объявить в городе чрезвычайное положение, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Глава правительства хочет ввести режим чрезвычайного положения в Бейруте на две недели.

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Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута - столицы Ливана - прогремел мощный взрыв. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 3600 человек, 73 погибли. Также разрушено много домов в городе.