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воскресенье, 09 августа 2020 00:24

Взрыв в Бейруте: погиб гражданин Украины

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Взрыв в Бейруте: погиб гражданин Украины
Взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара. Фото: Reuters

В результате мощного взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины.

Им оказался 32-летний Уильям Азар. Об этом сообщает посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook.

Он также опубликовал фото погибшего в своей заметке.

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Осташ рассказал, что уже связался с матерью Азара, которая проживает в Киеве, и выразил ей сочувствие.

"Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой ... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара", - отметил посол.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали более 130 человек, около 5 тыс. Пострадали, десятки числятся пропавшими. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали 2014 с судна российского бизнесмена и хранили на складе.

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