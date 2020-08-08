Взрывы в Бейруте: бывший капитан судна рассказал свою версию

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Фото: gettyimages.com

Аммиачная селитра могла взорваться в порту Бейрута через внешнее воздействие - поджог, взрывное устройство.

"Само по себе вещество взорваться не могло. Почти за 6 лет, прошедших со времени его конфискации властями Ливана, груз хранился герметично упакованным и ни воздух, ни вода не попадали внутрь упаковки. Так, селитра находилась в 2-х мешках - герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой - полипропиленовый. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков", - пояснил Борис Прокошев, бывший капитан судна Rhosus, пишет rbc.ru.

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Судно Rhosus в 2013-м следовало из грузинского порта Батуми в Мозамбик. По дороге капитан решил зайти в порт Бейрута. Там власть проверила судно и конфисковала весь груз аммиачной селитры.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.