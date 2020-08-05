Взрыв в Бейруте: среди пострадавших есть украинцы

Проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет. Фото: nna-leb.gov.lb

Несколько граждан Украины получили травмы в результате взрывов в Бейруте, но серьезно пострадавших нет.

Об этом завяив посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает Интерфакс.

"Есть некоторые семьи, в которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (в граждан Украины - Gazeta.ua), но пострадавших серьезных пока нет", - сказал он.

Сейчас решается вопрос о помощи в восстановлении домов или квартир.

"На сегодняшний день серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - добавил Осташ.

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Посольство пытается разыскать информацию о якобы двух украинских кораблях, которые находились в районе взрывов.

Дипломат напомнил, что контакты посольства есть на сайте дипмиссии.

"Все наши телефоны есть на сайте посольства. Просто введите "Посольство Украины в Ливане" - сразу увидите все телефоны горячей линии", - сказал он.

4 августа несколько мощных взрывов в порту Бейрута уничтожили всю прибрежную инфраструктуру. В результате взрыва подтверждена гибель более 100 человек и более 4 тыс. пострадавших. 2 украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту. "Кажется, это зернохранилища. Эти суда были источником чего-то взрывного, кроме того что они, скорее всего, взорвались и ухудшили ситуацию", - сообщил соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.