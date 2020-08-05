Два корабля из Украины могли пострадать от взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте: могли пострадать украинские корабли. Фото: Facebook

У Бейруті, де сталася серія потужних вибухів, знаходяться судна з України.

Самі кораблі з Маріуполя, в Twitter повідомив співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані.

Два українські кораблі MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту.

"Здається, це зерносховища. Ці судна були джерелом чогось вибухового, крім того, що вони, швидше за все, вибухнули і погіршили ситуацію", - повідомив Мадані.

Всього в порту Бейрута могло постраждати п'ять кораблів.

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Нагадаємо, кілька потужних вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру, за попередніми даними, 70 людей загинули і понад 3 тисячі людей отримали поранення.