Взрыв в Бейруте: более четверти миллиона человек остались без крова

Не менее 250 тыс. жителей Бейрута остались без крова. Фото: Reuters

Взрыв в портовом районе Бейрута 4 августа оставил без крова более 250 тыс. человек, а нанесенный ущерб оценивается в минимум $3 млрд.

Об этом сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на губернатора Бейрута Марвана Абуда.

"Я думаю, что от 250 до 300 тысяч человек сейчас остались без дома", - сказал он.

По его мнению, ориентировочная сумма убытков от взрыва 4 августа составит от $3 млрд до $5 млрд. Это станет известно, когда инженеры и технические команды проведут официальную оценку. Абуд подчеркнул, что взрыв в порту нанес ущерб половине Бейрута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.