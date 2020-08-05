Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя

Украинское судно MERO STAR 17 июля вышло из порта Мариуполя в Бейрут.

Об этом сообщили в Мариупольском порту, передают Донбас.Реалии.

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"Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", - сообщили в пресс службе порта.

Судно MERO STAR ходит под флагом Сьерра-Леоне, согласно открытых реестров.

4 августа несколько мощных взрывов в порту Бейрута уничтожили всю прибрежную инфраструктуру. В результате взрыва подтверждена гибель более 100 человек и более 4 тыс. пострадавших.

Два украинских корабли MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту.

"Кажется, это зернохранилища. Эти суда были источником чего взрывного, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и ухудшили ситуацию", - сообщил соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.