Украина направит спасателей в Бейрут

В порту Бейрута взорвалась не пиротехника, а конфискованная взывчатка. Фото: Pixabay



На заседании правительства 5 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратилась к Ливану с предложением помощи. В связи со взрывом в Бейруте правительство может предоставить спасательную помощь.

"Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент в случае необходимости. Насколько я знаю, сейчас проходит заседание правительства в Ливане. Они будут принимать решение, какого толка помощь им нужна. Украина готова присоединиться всеми возможными способами", - сказал на заседании премьер.

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Шмыгаль также попросил министра иностранных дел информировать по поводу того, есть ли среди пострадавших украинцы.

Взрыв в портовом районе Бейрута 4 августа оставил без крова более 250 тыс. человек, а нанесенный ущерб оценивается минимум в $3 млрд.