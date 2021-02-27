Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента

В субботу 27 февраля в Офисом президента более тысячи человек собрались на акцию "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Активиста приговорили к 7 годам и трем месяцам за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием.

Около 11:30 к Офису президента начали сходиться люди. Они держали в руках плакаты с лозунгами в поддержку активиста и с обращениями к властям.

"Я против приговора Стерненку, который ему объявили", - говорит Роман Есип. Это - месть за его патриотизм и украинскую позицию. Если власть будет видеть, что люди собираются и с чем согласны, возможно что-то изменится".

Фото: Юлия Якимова

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На улице стало холоднее, дул ветер. Люди продолжали сходиться. Напротив входа в Офис стояла группа мужчин. Переговаривались между собой. У одного из них на кепке был тризуб. Мужчина приехал из Вышгорода, чтобы поддержать не только Стерненка, но и всех других политзаключенных.

"Я надеюсь, что после этих протестов власть сделает выводы. Судебную реформу так и не сделали. Честного суда у нас нет ", - говорит 63-летний Владимир Евлок.

Организаторы расставили баннеры с надписями "Президент Украины - верните Верховенство права". Рядом - флаг с фотографиями погибших воинов Иловайске и Дебальцево. Стоял молодой парень. На его плакате была надпись "или честный суд или самосуд". Свое имя назвать не захотел. Лицо прикрыл балаклавой.

"Я пришел требовать, чтобы освободили Сергея Стерненка. Антоненка, которого больше года держат в заложниках по фальшивым обвинениям ".

Около 12:30 начал говорить первый спикер. Людей стало больше. Начали акцию. Митингующие рассказали историю Сергея Стерненка.

"В свои 18 он уже был на Майдане, а в 25 - политзаключенный" - звучало с микрофона.

Впоследствии, объявили, что свое слово хочет сказать адвокат Сергея Стерненка, Андрей Писаренко. Начал со слов "Слава Украине".

"Мы как защитники, лишены возможности быстрого обжалования данного незаконного решения. Вдумайтесь, приговор не вступил в законную силу, а адвокаты лишены возможности обжаловать даную меру пресечения ", - сказал Писаренко.

Под конец выступления спикеров, вышло солнце. Люди выкрикивали: "Аваков черт", "Свободу политзаключенным".

Около 13:10 колонна митингующих под крики "Венедиктова чума" отправилась в офис генерального прокурорши. Между группой митингующих сразу возник конфликт. Вмешалась полиция.

По дороге митингующие жгли файеры и снова выкрикивали те же лозунги. Среди колонны шла колоритная девушка. На плечах - сине-желтый флаг. В волосах - обруч из калины.

"На сегодняшнюю акцию я вышла, чтобы показать сопротивление, потому, что в Украине происходит судебное невежество. Украинских патриотов бросают за решетку из нарисованных дел. Поэтому мы, украинцы, хотим жить в правовом государстве. Моя цель - сохранение Украины ", - рассказала Богдана Драч.

Колонна двигалась дальше. Люди размахивали плакатами, украинскими флагами. Киевляне на своих балконах наблюдали за действом. Некоторые пешеходы просто обходили акцию протеста и шли дальше по своим делам.

Возле Печерского управления полиции, под возгласы "Именно сюда привозили на допросы заключенных", кто-то из митингующих бросил под дверь зажженный файер.

Протестующие добрались до офиса генпрокурорши. Центральную вывеску сразу обклеили фотографиями активистов Стерненка и Антоненко. Кто-то успел повесить плакат "Бенину докторшу на нары".

Венедиктовой - только одно направление - отставка "- кричал в микрофон организатор. Люди скандировали "Венедиктова - чума ".

Протестующие начали бросать петарды и жечь файеры. Один из них бросили на крышу прокуратуры.

С толпы выкрикивали: "Наша акция бессрочная, но это не значит, что мы будем ночевать на улице. Будем ходить ".

Протест закончили гимном Украины. Небо снова затянуло облаками. Начал капать дождь. Митингари понемногу начали расходиться. Следующую акцию анонсировали на 9 марта. Соберутся на Майдане Независимости.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка, приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.