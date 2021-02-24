Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности относительно похищения депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат.

Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По 2 другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

Сразу после оглашения приговора в городах Украины люди вышли в поддержку Стерненка. После нескольких часов столкновений активисты разошлись, но объявили: начинают бессрочную акцию.

Автор: t.me/NazarPrykhodkoPlus Сразу после оглашения приговора в городах Украины люди вышли в поддержку Сергея Стерненка. Под одесским СИЗО жгли файеры

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Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко является общественным активистом и деятелем, он возглавляет организацию "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, также возглавлял ячейку "Правого сектора" в Одессе. Он родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области в семье бывшего пограничника и учительницы. До 2014-го занимался "раскруткой" групп в соцсетях.

Автор: twitter.com/usuprun Сергея Стерненка признали виновным по статьям о похищении человека, разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, и незаконное хранение оружи

В начале 2014 года он присоединился к активистам евромайдана в Одессе, впоследствии возглавил его. Тогда Стерненку было 18 лет. Был участником Революции достоинства в Киеве. В частности, находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014-го.

Изучал правоведение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В 2015 году вошел в список "100 влиятельных одесситов" по версии благотворительного фонда "Журналисты за демократию". Получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, специальность — международное право.

Жил и учился в Одессе. После ряда нападений, совершенных на него в течение 2018 года, переехал жить в Киев.

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Общественная деятельность

Как активист "Правого сектора" приобщался к закрытию наркоточок по реализации спайса в Одессе. Был одним из организаторов "мусорной люстрации". В частности, в сентябре 2014-го участвовал в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание "Оппозиционного блока". В том же году был одним из инициаторов срыва концерта Ани Лорак, пикетирования российского консульства. А также - блокады оккупированного Крыма осенью 2015 года и привлечении к уголовной ответственности врача-взяточника Игоря Бычкова. В 2016-м активист судился против одесской преподавательницы-украинофобкы Елены Радзиховский. Его иск частично удовлетворили.

В 2017 году Стерненко приобщался к срыву выступления российского актера Константина Райкина, который открыто поддерживал аннексию Крыма.

Автор: 048.ua 27 февраля начнется бессрочная акция в поддержку Сергея Стерненка

В феврале 2017-го оставил "Правый сектор". А в апреле 2018 года стал соучредителем общественной организации "Неравнодушные" в Одессе. Выступал против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Сам явился в правоохранительные органы, когда узнал, что его подозревают в организации беспорядков во время акций протеста. Поэтому в ноябре 2017-го его посадили на 60 суток. Председатель Одесской ОГА Максим Степанов (теперь глава Минздрава, -Gazeta.ua) внес за него залог в размере 600 тыс. грн. Позже апелляционный суд принял решение о личном обязательства, затем отменил этот залог.

Труханов трижды заказывал меня убить

Дело о похищении Щербича

Сергей Щербич - член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник антимайдана, бывший депутат одного из районных советов Одесской области. Позже Щербич стал соратником мэра Одессы Геннадия Труханова и членом его партии "Доверяй делам". Стерненко обратился в областную прокуратуру, СБУ и полицию, чтобы депутата привлекли к ответственности за его антиукраинскую деятельность. А весной 2015 года Сергей Щербич написал заявление в полицию, что 5 неизвестных назначили ему встречу. А затем похитили, держали в подвале, пытали, и требовали отказаться от мандата. За полгода он узнал в двух из нападавших Стерненка и Демчука. К Сергею пришли с обыском. Он сразу добровольно отдал оружие, которое имел дома. Обоих подозреваемых взяли под стражу, а затем освободили из СИЗО.

Автор: myrotvorets.center Жертвой "похищение" проукраинских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука в 2015 году оказался Сергей Щербич. Член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник антимайдана

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"Щербич является партийцем и депутатом "Доверяй делам" и ​​полностью подконтрольный мэру Одессы Труханову. Труханов трижды заказывал меня убить. И по его указанию и открыли это и еще ряд уголовных производств. Именно поэтому Щербич и писал это заявление против меня", - рассказал Стерненко.

Автор: facebook.com/ruslan.demchuk.311 Одесский активист Руслан Демчук (на переднем плане) также получил 7,3 года тюрьмы. Поддержать активистов приехала бывшая руководительница МОЗ Ульяна Супрун

Свидетелей по делу нет. Щербич был только на одном заседании суда не явился и на приговор. В 2015-м распространил видеозапись, где рассказал свою версию событий. Пять лет рассмотрение дела почти не двигалось. А в этом году заседания пошли одно за другим.

Адвокаты Сергея будут обжаловать приговор. А также обратились к руководству одесского СИЗО с просьбой перевезти Сергея в Киев.

Обвинение является неправомерным и противоречит Конституции и уголовно-процессуальному кодексу

Что не так с приговором

В Украине нет закона, который устанавливает порядок обращения с оружием. А если бы и был - то Сергея должны были освободить от ответственности как лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, говорит адвокат Маси Найем.

"Относительно похищения - обвинение основывается на показаниях самого потерпевшего и предположений прокурора. Предоставленные доказательства вообще не доказывают, что Щербича кто-то похищал и что к этому как-то причастен Стерненко. Кроме того, срок давности для привлечения к ответственности по этой статье составляет 5 лет и истек 25 апреля 2020-го. Никоим доказательством не подтверждено и то, что у Щербича после "похищения" отобрали какие-то деньги", - говорит адвокат.

Следовательно, обвинение является неправомерным и противоречит Конституции и уголовно-процессуальному кодексу.

Нападения на Стерненка и обвинения в убийстве

На активиста нападали трижды в течение первой половины 2018-го - его били битами и стреляли в шею. Все это произошло в Одессе. Во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших 29-летнего Ивана Кузнецова. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Второй участник нападения 30-летний Андрей Исайкул впоследствии бежал из Украины. Активист утверждает, что защищался. В СБУ отрицают. Говорят, он всадил нож в сердце Кузнецову, когда тот убегал.

Четвертое нападение произошло 31 августа прошлого под Приморским судом в Одессе. Тогда его пытались облить неизвестным веществом. Виновные в нападениях до сих пор не наказаны. Сам активист обвинял одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции. Мэр ситуацию не комментирует.

Автор: facebook.com/sternenko В 2018 году на Сергея Стерненка совершили три нападения, во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови

Ирина Венедиктова, возглавив Офис генпрокурора, "проявила огромный интерес к этому делу", по словам ее экс-заместителя Виктора Трепака.

11 июня в прошлом году Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненку подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Сначала его отправили под домашний ареста, затем меру пресечения изменили на ночной домашний арест. 29 января эту меру отменили, поскольку суд передал Стерненка на поруки народного депутата от "Голоса" Роману Лозинскому.

Если вину активиста докажут - могут посадить на 15 лет.

Приговор экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергей Стерненку вынес судья Приморского райсуда Виктор Попревич. В Одессе работает с 2015-го, переехал сюда из Донецка. Известный многим резонансным решениями. В частности тем, что якобы "отмазывал" пьяных водителей. А также отпустил под мизерный залог директора лагеря "Виктория", где погибли дети.