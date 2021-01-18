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понедельник, 18 января 2021 11:09

Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео

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Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео
Куда ехал экстремал в такой лютый мороз и без одежды Фото: t.me/nikopolcitynews

В Никополе Днепропетровской области мужчина только в трусах и с шарфом на шее катался на велосипеде.

Видео, как мужчина "развлекается", появилось в Telegram-канале Никополь.Сity. Его сняли местные журналисты.

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"На градуснике минус 15, не ощущаем рук и ног, мысленно ненавидим зиму и идею выйти в народ. И здесь видим того, для кого прокатиться с ветерком в зимний день - самое то", - подписали видео авторы.

Куда ехал экстремал в такой лютый мороз и без одежды, неизвестно.

В Луцке камеры зафиксировали мужчину, который на обочине барахтался в снегу. Видео появилось на местных ресурсах.

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