Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео

В Никополе Днепропетровской области мужчина только в трусах и с шарфом на шее катался на велосипеде.
Видео, как мужчина "развлекается", появилось в Telegram-канале Никополь.Сity. Его сняли местные журналисты.
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"На градуснике минус 15, не ощущаем рук и ног, мысленно ненавидим зиму и идею выйти в народ. И здесь видим того, для кого прокатиться с ветерком в зимний день - самое то", - подписали видео авторы.
Куда ехал экстремал в такой лютый мороз и без одежды, неизвестно.
В Луцке камеры зафиксировали мужчину, который на обочине барахтался в снегу. Видео появилось на местных ресурсах.
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