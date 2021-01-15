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пятница, 15 января 2021 18:07

Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео

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Мужчина в нижнем белье устроил &quot;снежные ванны&quot; и попал на видео
В Луцке камеры зафиксировали мужчину, который на обочине барахтался в снегу Фото: volyn24.com

В Луцке камеры зафиксировали мужчину, который на обочине барахтался в снегу. Видео появилось на местных ресурсах.

В центре города он попал в объектив камеры наблюдения муниципальной стражи. На видео видно, как он в одном нижнем белье качается на тротуаре, а затем погружается в снег головой. Видно, что он от процесса получает немалое удовольствие и пританцовывает.

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В комментариях к видео пользователи предполагают: это могло быть пари, потому что покачавшись в снегу, он жестикулировал к кому, кто наблюдал за ним с балкона.

10 января в центре Днепра заметили женщину, которая ходила полностью голая и без обуви. Женщина гуляла в районе ул. Гоголя и Чернышевского.

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