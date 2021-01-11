По городу гуляла голая и босая женщина

Женщина гуляла в районе улиц Гоголя и Чернышевского Фото: dp.informator.ua

10 января в центре Днепра заметили женщину, которая ходила полностью голая и без обуви.

Женщина гуляла в районе ул. Гоголя и Чернышевского, пишет "Информатор". По словам очевидцев, в какой-то момент женщину посадили в автомобиль и увезли, однако через некоторое время она снова появилась на улице в таком же виде.

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На ул. Чернышевского женщину заметил курьер и пытался одеть на нее свою куртку, однако та вырвалась и убежала. Позже ее забрала "скорая".

Во Львове утром 2 октября голый мужчина прогуливался по улицам под дождем. Соответствующее видео в сети выложил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.