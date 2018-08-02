"Это провокация" - жена председателя РГА прокомментировала его задержание

Председателя Виноградовской РГА на Закарпатье Михаила Русанюка обвиняют во взяточничестве. Фото - Виноградовская РГА

Председателя Виноградовской РГА на Закарпатье Михаила Русанюка обвиняют во взяточничестве. Сегодня в его доме были проведены обыски.

Это провокация, говорит жена задержанного, Наталья Русанюк, передает Голос Карпат.

"Подбросили меченую наличку, но нет следов краски на руках и отпечатков пальцев на купюрах. Я уверена, что произошла провокация", - говорит женщина.

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На Закарпатье сегодня, 2 августа, на взятке задержали главу Виноградовской РГА. Чиновник требовал от местных бизнесменов 25 тыс. грн за заключение договоров по выполнению работ и услуг за бюджетные средства. Это поставка планшетов для инклюзивного образования детей, больных ДЦП.