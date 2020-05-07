"Марув", "живець" и "тепломір" - как можно заменить заимствованные медицинские термины украинскими

Сайт "Словотвір" составил подборку слов, связанных с эпидемией, которыми можно заменить термины иноязычного происхождения.

Предлагаемые слова опубликовали в Facebook.

Автор: facebook.com/slovotvir.project

Украинскую медицинскую лексику разрабатывали в 1910-1920 годах.

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В "Русско-украинском медицинской словаре" 1920 года профессор Овксентий Корчак-Чепуркивский подал исконную народную украинскую лексику. В случае отсутствия нужных украинских слов термины творили из морфем украинского языка.

В 1930-е появились специальные бюллетени с украинскими медицинскими терминами, подпадающих под запрет.

3 февраля отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Ненормативной лексикой считают диалектизмы или жаргонизмы. Но обычно под ней понимают бранные слова, пишет Институт языкознания имени O.O. Потебни НАН Украины в Facebook.