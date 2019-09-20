Дашка, Покемон, Улитка - военный сленг пополнился новыми словами

Большинство слов военного сленга образованы от абревиатур

Среди военного сленга украинцев есть термины, обозначающие оружие. Большинство названий происходят от аббревиатур.

- Один из феноменов войны является то, что она влияет на язык, - говорит координатор инициативы "Вернись живым" 35-летний Виталий Дейнега. - Слова, которые используют обычные люди и военные, имеют совершенно разную нагрузку. Например "карандаш" - для обозначения ракеты "Града". А вот называть пулемет "покемоном" начали уже во время войны в Донбассе.

"Ксюха" - АКС-74У, "автомат Калашникова складной образца 1974 года укороченный". Из-за необычного вида среди советских военных также имел прозвище "обрубок", "окурок", "сучка". А еще - "плювалка", потому что быстро перегревался.

"Дашка" - станковый пулемет Дегтярева-Шпагина, сокращенно ДШК. Разработанный перед Второй мировой войной для Красной армии. Первоначальное предназначение - уничтожение самолетов противника на высоте до 1,5 км.

Во время войны в Донбассе Украинские военные используют ДШК для обороны блокпостов и опорных пунктов. Волонтеры создали на базе ДШК крупнокалиберную снайперскую винтовку. А инженеры спецподразделения "Хорт" разработали для пулемета глушитель-огнетушитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Энеида" Котляревского разоблачила российские басни относительно украинского языка

"Покемон" - пулемет Калашникова модернизированный, сокращенно ПКМ. Изготавливается, в частности, на киевском заводе "Маяк". Аббревиатура созвучна с названием героев популярного в конце 1990-х японского мультсериала - карманных монстров покемонов.

"Улитка" - барабанный магазин от ручного пулемета Калашникова РПК. Получил название из-за формы, напоминающей домик улитки. В интернете можно приобрести "улитку" за 3-4 тыс. грн.

"Куплю магазин "улитку "для РПК сыну в зону АТО. Заранее всем благодарен", - такое объявление вывесил на форуме Reibert.info пользователь Kentoukladchik в октябре 2015 года.

"Весло" - снайперская винтовка Драгунова, сокращенно СВД. Такое прозвище получила за характерную форму приклада. Другое название - "кнут", от звука в момент выстрела.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна"" № 35 от 12 сентября.