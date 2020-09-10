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четверг, 10 сентября 2020 14:20

В правительстве заговорили о концепции развития языка

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В правительстве заговорили о концепции развития языка
В ноябре Кабмин намерен утвердить концепцию развития украинского языка как государственного до 2028 года Фото: 112.ua

Кабинет министров намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года в ноябре этого года.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что реализация такого решения позволит создать правовые инструменты для укрепления украинской идентичности, а также правовых предпосылок для постепенного формирования единого языково-информационного пространства и увеличения количества украиноязычных граждан.

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Также в октябре будет принят план мероприятий по реализации стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

66,5% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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