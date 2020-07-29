Большинство украинцев убеждены, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во все сферы - соцопрос

В рамках исследования было проведено 2000 интервью. Фото: Reuters

66,5% украинский считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Во время данного опроса, респондентам задавался вопрос "Вы согласны или не согласны с мнением, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах?"

Результаты опроса показали, что 66,5% опрошенных, 36,3% респондентов полностью согласны с этим мнением. В то же время, 30,2% согласились частично. Тех, кто не согласен с данным мнением - 19,2%, не смогли определиться - 12,8%.

Большинство опрошенных убеждены, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах.

Стоит отметить, что опрос проводился только с респондентами в возрасте 18 лет и старше и только с теми, кто проживает на подконтрольной Украины территории. При этом, больше всего положительных ответов было получено в Западном регионе - 78,4%, за ним следуют Центр - 71%, Восток - 55,5% и Юг - 53,2%.

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"Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает:

2.4% для показателей, близких к 50%,

2.1% для показателей, близких к 25 или 75%,

1.5% для показателей, близких к 10 или 90%,

1.1% для показателей, близких к 5 или 95%,

0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Дома 46,2% украинцев общаются на украинском языке. Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг".