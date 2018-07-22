Украинский язык пробивается на оккупированные Донбасс и Крым

75% вещания на оккупированные территории будет украиноязычным. Фото: detector.media

75% передач, которые украинские СМИ транслируют на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и на территорию аннексированного Крыма будут вестись на украинском языке.

Нововведение вступит в силу в октябре 2018 года, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский в эфире "Радио Крим.Реалии".

"Сейчас закон позволяет вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке", - сказал он.

Костинский считает, что украинский язык не станет проблемой для жителей этих территорий.

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"Мы ведем речь не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла в Украины. И украинский язык не является проблемной, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения", - говорит он.

Запуск 8-ми радиостанций на территории аннексированного Крыму планируют осуществить до конца года. С Херсонской области будут транслировать разговорные передачи. Новые радиостанции можно будет услышать на севере Крыма.