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вторник, 17 июля 2018 13:21

Украинские радиостанции покроют Крым

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Украинские радиостанции покроют Крым
Новые радиостанции можно будет услышать на севере Крыма. Фото: storage1a.censor.net

До конца года планируется запуск вещания 8 радиостанций с материковой части Украины на территорию аннексированного Крыма.

Разрешения на вещание на юге Херсонской области получили Армия FM - в Чонгаре, Чаплинцы и Скадовске, Радио НВ - в Чонгаре и Чаплинцы, Хит FM, Радио Roks и Kiss Fm Ukraine - в Геническе, Meydan Radiosi - в Лазурном, Чаплинке, Новотроицком, Радио Крим.Реалии - в Чаплинке, Radio Hayat - в Чонгаре и Чаплинке.

"Я надеюсь, что эти радиостанции начнут вещать на Крым уже до конца этого года, - говорит в эфире Радио Крим.Реалии член Нацсовета Украины по телерадиовещанию Сергей Костинский. - Все сейчас зависит только от радиостанций. На самом деле я думаю, что в ближайшее время это произойдет, в течение следующего месяца. Я уверен, что и Армия FM, и Радио НВ, и Radio Hayat готовы уже на низком старте сказать на территории Северного Крыма в FM-диапазоне. Также я надеюсь, что мы скоро запустим вещания в Лазурном и в Чаплинке, и в Скадовске, и в Геническе, и в Новотроицком. Сейчас вопрос только в том, чтобы приобрести передатчики и начать вещание".

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Новые радиостанции можно будет услышать на севере Крыма.

"Самое главное, на что я лично рассчитываю, - это 2 трассы: на Херсон и Харьков. Это наши известные трассы, где проходит самый большой трафик. Люди смогут слушать украинские радиостанции. И, конечно, я надеюсь, что российские военные, оккупировавшие Крым, с радостью смогут слушать военную радиостанцию ​​Армия FM", - считает Костыннский.

Выбор именно этих радиостанций связан с тем, что они разговорные. Среди них - Радио НВ, Армия FM. Также есть местные радиостанции.

"Мы считаем, а это Национальный совет и Министерство информационной политики, в Крыму должны вещать прежде всего крымские радиостанции. Среди них - Radio Hayat, Meydan, Радио Крим.Реалии. Такой контент больше подходит для вещания на оккупированной территории Крыма. Также мы привлекли популярные радиостанции - Kiss Fm, Хит FM и Радио Roks - для того, чтобы сделать ассортимент доступных радиостанций больше. Для того, чтобы можно было слушать не только интервью и информационные передачи, но и музыку", - добавляет чиновник.

Предоставление русскому языку временного или постоянного статуса на Донбассе как регионального может стать компромиссом.Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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