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понедельник, 16 июля 2018 09:47

Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса

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Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
В вопросе деоккупации Донбасса нужны компромиссы, считает министр внутренних дел Арсен Аваков. Фото: УНІАН

Предоставление русскому языку временного или постоянного статуса на Донбассе как регионального может стать компромиссом.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на "Українська правда"

Он изложил позиции, "по которым необходимо определить степень допустимого для украинского общества компромисса".

Наряду с вопросом русского языка, по мнению министра это:

Определение "особого статуса" деокупованих территорий Донецкой и Луганской областей: срок действия статуса, переходные временные администрации, программа стимулирования региональных инвестиционных программ, налоговые каникулы для бизнеса;

Выплата задолженности по пенсиям и регрессами, реструктуризация выплат по коммунальной задолженности и налогам, социальные льготы для инвалидов, потерявших здоровье в результате боевых действий (но не для участников незаконных вооруженных формирований);

Введение статуса "жителя территории, временно неподконтрольной Украине" - на период до восстановления легитимных украинских документов.

Однако, по мнению Авакова, не могут быть предметом дискуссии вопросы:

Изменения государственного устройства Украины (в частности переход к федеративному);

Государственная граница должна быть полностью подконтрольный Государственной пограничной службе Украины на протяжении всей линии;

Жители деокупованих территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины;

Не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО;

Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал принять законы об амнистии и коллаборационистах.

"Чтобы виновные в смерти украинских мирных жителей и военных понесли наказание", - пояснил он.

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16
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