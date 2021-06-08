Ткаченко поддержал скандальные поправки языкового закона

Министр выступил за отсрочку обязательного дубляжа фильмов. Фото: "Лига"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддержал отсрочку начала действия статей языкового закона об обязательном дубляже фильмов на украинский язык.

"Было обращение коллег из телеканалов в связи с тем, что в этом году у них не было ни финансовых, ни физических возможностей продолжать съемки запланированных проектов, отсрочить на время карантина действие этого закона. Так как закон не изменяется, а только переносятся сроки, то я вижу в этом шаг навстречу представителям индустрии", - сказал Ткаченко на брифинге по результатам работы в должности министра во вторник в Киеве, передает "Інтерфакс-Україна".

Министр заявил, что не видит проблемы в позиции уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

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"Если я говорю о ласковой украинизации - это не принудительная украинизация", - добавил Ткаченко.

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Внесение в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения проекта закона "О поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" (№5554) поддержали 204 народных депутата при необходимых 226.