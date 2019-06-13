Сообщили, когда начнут изучать новое правописание

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 1242
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2592
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 19395
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7281
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2448
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2646
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5301
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
8
4
13
8
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем&#039;єр – обсудили редакцию нового правописания
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем'єр – обсудили редакцию нового правописания
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом &quot;Варта&quot;
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом "Варта"
Видео
Все видео
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
"Не читал, но осуждаю" - про долю нового правопису рассказали в Минобразования
"Не читал, но осуждаю" - про долю нового правопису рассказали в Минобразования
Принять языковой закон препятствует недостаток политической воли
Принять языковой закон препятствует недостаток политической воли
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1458
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2952
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5157
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 216
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 17:51

Сообщили, когда начнут изучать новое правописание

  Комментировать
Сообщили, когда начнут изучать новое правописание

Министерство образования и науки Украины позволило учреждениям принимать самостоятельные решения по использованию норм нового украинского правописания на переходной период.

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. Сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию.

Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон", - проинформировали в пресс-службе МОН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать 7-классницы оспаривает новое украинское правописание в суде

Министерство образования и науки Украины 3 июня обнародует окончательный текст новой редакции украинского правописания. Появится он на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, когда начнут изучать новое правописание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 74703
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 29956
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 28007
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 21228
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 19395
Мова завтра
Новое правописание и ВНО: чего ждать выпускникам
Новое правописание и ВНО: чего ждать выпускникам Просмотров: 126
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
 Просмотров: 1476
В Вене запускают работу украинского аудиогида
В Вене запускают работу украинского аудиогида Просмотров: 81
Как правила нового правописания будут вводить к ВНО
Как правила нового правописания будут вводить к ВНО
 Просмотров: 891
Языковой закон предусматривает наказание и поэтому будет действовать - эксперт
Языковой закон предусматривает наказание и поэтому будет действовать - эксперт
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
21
Приходько выиграла суд у Порошенко
16
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
15
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
Голосов: 354
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua