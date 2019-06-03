Начала действовать новая редакция украинского правописания

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6156
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 828
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4087
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2862
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2529
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2367
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3312
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1422
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
38
6
6
5
13
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Видео
Все видео
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Новое правописание: для чего нужно и что меняет
Новое правописание: для чего нужно и что меняет
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Зеленскому сделали замечание за русский в Раде
Зеленскому сделали замечание за русский в Раде
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 279
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 738
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3312
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30574
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2349
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 846
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 10:32

Начала действовать новая редакция украинского правописания

  Комментировать
Начала действовать новая редакция украинского правописания
Разрабатывают план имплементации новой редакции "Украинской правописания". Документ будет предусматривать сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс Фото: Уніан

Министерство образования и науки Украины 3 июня обнародует окончательный текст новой редакции украинского правописания. Появится он на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук.

"3 июня 2019-го финальный текст новой редакции украинского правописания будет обнародован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщает пресс-служба Минобразования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили

Разрабатывают план имплементации новой редакции украинской правописания. Документ будет предусматривать сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. С целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения орфографических норм Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992-го "Вопросы украинского правописания".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начала действовать новая редакция украинского правописания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 64263
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 35272
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 17532
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 16671
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 14094
Сьогодення
Google запускает бесплатные курсы на украинском языке
Google запускает бесплатные курсы на украинском языке Просмотров: 2412
Порошенко защитил закон о языке
Порошенко защитил закон о языке Просмотров: 2493
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий 14 Просмотров: 4734
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
 Просмотров: 369
Облсовет напомнил Зеленскому о языке
Облсовет напомнил Зеленскому о языке Просмотров: 2845
Больше всего комментируют
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 70
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua