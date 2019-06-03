Начала действовать новая редакция украинского правописания

Разрабатывают план имплементации новой редакции "Украинской правописания". Документ будет предусматривать сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс Фото: Уніан

Министерство образования и науки Украины 3 июня обнародует окончательный текст новой редакции украинского правописания. Появится он на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук.

"3 июня 2019-го финальный текст новой редакции украинского правописания будет обнародован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщает пресс-служба Минобразования.

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Разрабатывают план имплементации новой редакции украинской правописания. Документ будет предусматривать сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. С целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения орфографических норм Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992-го "Вопросы украинского правописания".