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суббота, 25 апреля 2020 16:45

С нового учебного года украиской будут вести большинство школьных предметов

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С нового учебного года украиской будут вести большинство школьных предметов
Мандзий рассказала о языке обучения в школах. Фото: МОН

Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно быть только на украинском языке

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

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"В Украине в 190 школах обучение происходило на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти учения для учителей происходили в разных уголках Украины. к єтим изучениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании", - сказала Мандзий.

Министерство образования и науки Украины планирует объединить украинский язык, украинскую и зарубежную литературы в один предмет. Соответствующий проект Государственного стандарта базового среднего образования ведомство обнародовало на своем сайте.

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